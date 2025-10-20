White Arkitekter växer i Umeå

White Arkitekter fortsätter satsa i norra Sverige och utökar kontoret i Umeå. Nu rekryteras Raymond Gerritsen som ansvarig arkitekt.

White Arkitekter i Umeå växer för att möta en ökad orderingång. På medverkandenivå har Linna Liljeström, arkitekt, och Sofia Johansson, ingenjör, återvänt till kontoret. Linna Liljeström har erfarenhet från många olika sorters projekt och ett särskilt intresse för kulturmiljöer och kunskap om ombyggnation och återbruk. I Sofia Johansson har kontoret en ingenjör som bemästrar både tidiga skeden och detaljprojektering, kan göra mängd- och klimatberäkningar samt är certifierad BAS-P och BAS-U. Nu ansluter även Raymond Gerritsen, med meriter från flera kontor i Sverige och egen verksamhet i Nederländerna.

– Med de här rekryteringarna får vi ny kreativ kraft och ett ännu större arkitektoniskt driv. Med Raymonds erfarenhet får vi också in en person som förstår den norrländska kontexten och kan kombinera en internationell blick med ett stort hjärta för regionen, säger Jenny Pettersson, stf kontorschef på White i Umeå.

Raymond Gerritsen har 30 års erfarenhet som arkitekt och bemästrar yrkets alla skalor från mindre ombyggnader till stora stadsutvecklingsprojekt. Sedan 2013 har han varit verksam i Sverige med stopp i Lycksele, Piteå, Luleå och Skellefteå. Nu återvänder han till Norrland från en anställning i Karlstad.

– Vi saknade norra Sverige! Sedan är White Arkitekter ett företag som jag har följt sedan jag började arbeta i Sverige och just Umeåkontoret har alltid haft en inställning till och ett sätt att arbeta med arkitektur som tilltalar mig, säger Raymond Gerritsen.

På meritlistan finns projekt i alla skalor och marknadsområden. Nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad av bostäder, privata villor, skolor, kulturhus, industri- och vårdlokaler samt stadsutvecklingsprojekt. Drivkraften är att hitta praktiska och kostnadseffektiva lösningar som knyter an till platsens karaktär.

– Jag gillar utmaningar och projekt med höga krav där kunden vill och vågar göra något utöver det vanliga. Eftersom jag har arbetat med många olika sorters projekt har jag en bred erfarenhetsbas att hämta ur för att hitta kreativa lösningar, säger Raymond Gerritsen.