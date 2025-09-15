Victoriahem rekryterar ny regionchef i Mälardalen

Henrik Reimerth har rekryterats till Victoriahem som ny regionchef för Mälardalen. Han kommer närmast från rollen som fastighetsutvecklingschef på K-Fastigheter i Eskilstuna och innan dess jobbade han i flera år som regionchef på Hemsö.

– Jag ser fram emot att bli en del av Victoriahems resa i Mälardalen. Det finns en stor potential för Victoriahem att stärka sin position i regionen ytterligare. Det känns både motiverande och meningsfullt att få vara med och driva bolaget framåt, säger han.

Henrik Reimerth börjar sin nya tjänst den 6 oktober.

– Vi är mycket nöjda med att knutit Henrik till oss. Han har en gedigen erfarenhet och har arbetat länge i fastighetsbranschen. Hans driv och engagemang kommer att vara en stor tillgång för oss framåt, säger Kristian Hallin, förvaltningschef Norr på Victoriahem.

I Victoriahems region Mälardalen ingår orterna Eskilstuna, Örebro, Köping, Arboga, Västerås och Strängnäs. Regionen förvaltar totalt drygt 7 700 lägenheter.