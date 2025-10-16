Veidekke förväntar sig måttlig tillväxt från 2026

Veidekke presenterar idag sin marknadsuppdatering för den skandinaviska byggmarknaden för perioden 2025-2027. Efter två år av betydande nedgång förväntas marknaden närma sig en vändpunkt. Aktiviteten ser ut att fortsätta minska något under 2025, men från 2026 väntas en måttlig tillväxt.

Produktionen i den skandinaviska byggmarknaden bedöms minska med cirka fyra procent 2025, efter en nedgång med elva procent 2024. Nedgången beror på räntehöjningar och hög inflation under perioden 2022-2023. Detta är faktorer som vanligtvis får genomslag med ett till två års fördröjning. Samtidigt visar statistiken över påbörjade projekt nu en tydlig positiv trend. Detta stärker förväntningarna på att marknaden är på väg att vända, även om läget fortfarande är krävande.

Från 2026 förväntar sig Veidekke en måttlig uppgång, med en uppskattad tillväxt på fem procent 2026 och fyra procent 2027. Tillväxten väntas omfatta hela marknaden, men vara särskilt tydlig inom segmentet flerbostadshus och småhus. Infrastruktursegmentet ser ut att förbli stabilt starkt under hela perioden.

För Skandinavien som helhet är prognosen för 2025 i stort sett i linje med Veidekkes marknadsuppdatering från i våras, medan förväntningarna för 2026 har justerats ned något. För Norge och Sverige väntas tillväxten 2025 bli något svagare än vad som tidigare antagits, medan uppgången 2026 ser ut att bli något mer måttlig.

– Efter en krävande period ser vi nu tydliga tecken på att byggmarknaden är på väg att ta fart igen, säger Kristoffer Eide Hoen, analysdirektör på Veidekke och fortsätter:

– 2024 och 2025 har varit utmanande, men vi räknar med att lägre räntor och en gynnsam ekonomisk utveckling kommer att lägga grunden för tillväxt under 2026 och 2027.