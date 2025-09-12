Vakansfritt för Studentbostäder i Norden

Studentbostäder i Norden meddelade under torsdagen att samtliga av bolagets studentbostäder är fullt uthyrda.

Det är ett tydligt kvitto på att bolagets erbjudande möter studenternas behov och att våra insatser för att skapa trygghet, trivsel och gemenskap ger resultat, menar SBS i ett pressutskick.

– Att våra studentbostäder är fullt uthyrda – och att studenterna väljer att stanna längre – visar att vi gör rätt saker. Vi skapar inte bara tak över huvudet, utan en plats där studenter trivs och vill vara kvar. Det är ett förtroende vi är väldigt stolta över, säger Victoria Lenander, Försäljnings- och marknadschef Studentbostäder i Norden.

Just nu står 115 000 personer i SBS bostadskö.