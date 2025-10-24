Uppåt för Prisma i förvaltningsresultat

Fastighetsbolaget Prisma Properties redovisar ett ökat förvaltningsresultat i både kvartal och år jämfört med samma period året innan. Även hyresintäkterna steg.

Hyresintäkterna ökade till 123 miljoner kronor från 98, vilket är en ökning med 25,5 procent mot föregående år.

– Under det tredje kvartalet har vi tillsammans med våra hyresgäster i Sverige och i Danmark återigen tecknat flera nya långa hyresavtal, där nettouthyrningen uppgick till hela 19 miljoner kronor. Dessa nya avtal kommer stärka vårt kassaflöde och långsiktiga värdeskapande, kommenterar vd Fredrik Mässing.

Tillväxtmöjligheterna uppges vara fortsatt goda även om förutsättningarna skiljer sig åt beroende på marknad, menar bolaget enligt nyhetsbyrån Finwire.

– I Finland är vårt fokus att förvärva moderna och högavkastande fastigheter, medan vi i Danmark, där vi har en växande pipeline av attraktiva projekt, prioriterar projektutveckling. I Sverige ser vi fortsatt potential för både förvärv och projektutveckling, säger Fredrik Mässing.

Driftnettot uppgick till 109 miljoner kronor, vilket är en ökning med 23,9 procent mot föregående års 88 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 61 miljoner kronor mot föregående års 46 miljoner. En ökning med 32,6 procent.

Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 56 miljoner kronor, medan realiserade värdeförändringar i derivat uppgick till 15 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 108 miljoner kronor, medan resultatet föregående år var 23 miljoner kronor.

Substansvärde per aktie låg på 31,2 kronor (28,6).

Framåt tänker bolaget växa mer genom lånat kapital, anger Finwire.

– Bolagets låga nettobelåningsgrad skapar utrymme för att dra full nytta av den gynnsamma kreditmarknaden och därmed frigöra resurser för fortsatt tillväxt med bibehållen balanserad risknivå. Denna övergång markerar ett naturligt steg i vår utveckling från uppbyggnad med eget kapital till en mer kapitaloptimerad tillväxtfas, säger Mässing.