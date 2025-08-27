Nya markanvisningar i norra Katrineholm

Nu väntas f.d Östra skolan och Lasstorps förskola i Katrineholm bli nya bostadsområden. Vid kommunstyrelsens möte den 27 augusti tas beslut om två markanvisningsavtal som kan ge Katrineholm både radhus, flerbostadshus och moderna bostadsrätter i en historisk miljö.

Det första avtalet gäller den kulturhistoriska Östra skolan och intilliggande mark på Lasstorp 4:7 och Lövåsen 3:1. Här planerar H-L Invest Fastigheter AB att omvandla den gamla skolbyggnaden till moderna bostadsrätter och uppföra radhus på platsen där Lasstorps förskola tidigare låg. Området var tidigare markanvisat till en annan aktör som valt att hoppa av.

– Vi har sneglat åt Katrineholm en längre tid och ser att det händer mycket spännande här just nu. Därför känns det väldigt roligt att få den här markanvisningen och möjlighet att bidra till utvecklingen. Att bygga om den gamla skolan blir ett särskilt intressant uppdrag – jag brinner för att bevara äldre byggnader och detaljer, säger Jonas Hansson Levin, vd och ägare till H-L Invest Fastigheter AB.

Det andra avtalet gäller en annan del av Lasstorp 4:7, där Athena Fastigheter AB vill bygga flerbostadshus.

– Vi är glada och stolta över att tillsammans med Katrineholms kommun få utveckla Lasstorp 4:7. Vår ambition är att skapa attraktiva och hållbara bostäder. Athena Fastigheter har ett stort engagemang inom äldreboenden och samhällsfastigheter, och vi ser fram emot att bidra med vår erfarenhet även här. Tillsammans med kommunen och andra aktörer vill vi skapa långsiktiga värden för Katrineholm och dess invånare, säger Kjell Stenudd, vd Athena Fastigheter AB

– Båda dessa projekt markerar viktiga steg i utvecklingen av norra Katrineholm. Genom att kombinera bevarandet av Östra skolans kulturhistoriska värden med nya bostadsprojekt kan vi både stärka stadskärnan och möta efterfrågan på fler bostäder, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar tillsammans med de två aktörerna med att ta fram en ny detaljplan. Markanvisningarna gäller i sex månader efter att detaljplanen vunnit laga kraft. Markanvisningsavtalen tas upp för beslut i kommunstyrelsemötet onsdag den 27:e augusti.