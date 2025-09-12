Trafikverkets nya centrallager i Nässjö byggstartat

Nu har bygget av Trafikverkets nya centrallager i Nässjö startats.

Trafikverkets nya centrallager kommer att uppföras öster om Nässjö kombiterminal, där järnvägen korsar riksväg 40. Det handlar om en tomtyta på 68 000 kvadratmeter där själva lagerbyggnaden upptar 28 000 kvadratmeter och resterande yta blir utomhuslaget. Byggnaden kommer också att rymma kontor för verksamhetens 70 medarbetare.

För Tosito är Trafikverkets nya centrallager en unik satsning.

– Vi har tidigare byggt logistikfastigheter på Stigamo och Torsvik men det här är Tositos största logistikprojekt hittills. Vi är jätteglada över att få genomföra det här projektet i Nässjö tillsammans med Trafikverket, säger Tositos vd Tommy Fritz, som lyfter fram fastighetens strategiska läge:

– Det är Trafikverkets bedömning att en etablering på den här platsen möter deras behov väldigt bra. När vi köpte den här tomten för ett par år sedan såg vi möjligheterna – men det här blev bättre än vad vi någonsin kunde drömma om. Det är en perfekt verksamhet för tomten och en hyresgäst som följer med oss in i framtiden.