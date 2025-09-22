Trä- och Möbelföretagen kritiska till höstbudgeten: ”Få satsningar som hjälper bygg- och bostadssektorn”

Trots ett rekordhögt reformutrymme på 80 miljarder kronor lyser satsningarna på att kickstarta byggandet med sin frånvaro i regeringens höstbudget. – Att hushållen får mer i plånboken är förstås positivt, men när bygg- och bostadssektorn går på knäna hade regeringen behövt rikta insatserna där det verkligen gör skillnad och få igång nyproduktion och renovering, säger TMF:s vd Erik Haara.

Efter en längre tids lågkonjunktur behövs ordentliga satsningar för att stimulera tillväxt och sysselsättning – men de företagarpolitiska reformerna i regeringens budget lyser med sin frånvaro. Detta menar Trä- och Möbelföretagen i ett pressmeddelande som svar på regeringens budget för 2026.

Regeringen väljer framför allt att fokusera på privatekonomiska satsningar. Budgeten innehåller bland annat ett nytt jobbskatteavdrag och en tillfällig sänkning av matmomsen.

– Ett jobbskatteavdrag innebär mer pengar i hushållens plånböcker, något som i förlängningen gynnar TMF:s branscher. Dessa insatser, i kombination med ytterligare räntesänkningar, kan förhoppningsvis bidra till att få fart på konsumtionen, säger TMF:s vd Erik Haara.

En av de få företagarsatsningarna är en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för unga, som gäller till och med september 2027.

– Den tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften är ett steg i rätt riktning. Den kan göra att fler arbetsgivare får utrymme att ta in unga förmågor och lägga en grund för den kompetens som branschen så väl behöver, säger Erik Haara.