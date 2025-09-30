Tornstaden rekryterar avdelningschef i Malmö

Byggnads AB Tornstaden fortsätter sin satsning i Skåne och utser Fredrik Englund till avdelningschef i Region Syd. Englund kommer närmast från rollen som projektchef på AF Bygg och Betonmast.

Fredrik Englund har en lång och gedigen erfarenhet från byggbranschen och har arbetat i olika ledande roller. Närmast kommer han från AF Bygg och Betonmast, där han under de senaste sju åren haft rollen som projektchef. Med erfarenhet från såväl kommersiell byggnation som bostadsprojekt besitter han en bred kunskap kring hela byggprocessen från start till mål.

– Fredriks lugna, noggranna och ambitiösa ledarskap, kombinerat med en stabil och trygg framtoning, gör honom till en värdefull del i Tornstadens fortsatta tillväxt i Region Syd, säger Mattias Gustafson som är vd på Byggnads AB Tornstaden.

– Jag upplever Tornstaden som ett företag med både styrka och stabilitet, och det känns inspirerande att få kliva in i den miljön. Att tillsammans med teamet i Syd få utveckla regionen vidare ser jag fram emot med stor entusiasm, säger Fredrik Englund.

Fredrik Englund tillträder tjänsten som avdelningschef i slutet av året.