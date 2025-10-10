Tingsvalvet byter likvidgarant

Tingsvalvet Fastighets AB meddelar idag att bolaget byter likviditetsgarant från Lago Kapital Oy till Pareto Securities AB från och med den 10 december 2025.

Tingsvalvet har ingått avtal med Pareto avseende tjänsten som likviditetsgarant. Pareto tillträder den 10 december 2025. Fram till dess kommer Lago Kapital Oy fortsatt agera som likviditetsgarant åt bolaget.

Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti och innebär att likviditetsgaranten kvoterar köp respektive säljvolym i syfte att skapa en mer rättvisande bild av aktiepriset, vilket i sin tur ger en mer tillförlitlig värdering av bolaget och främjar aktiens likviditet.