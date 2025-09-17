Sydkoreansk pensionsjätte investerar i Areim

Areim och den sydkoreanska nationella pensionsfonden, National Pension Service (NPS), har ingått ett strategiskt partnerskap där NPS blir minoritetsägare i Areim. Detta stödjer Areims tillväxtambitioner för de kommande åren, samtidigt som teamet förblir oberoende i sin verksamhet.

NPS, världens tredje största pensionsfond mätt i totala tillgångar, blir minoritetsägare i Areim genom sitt strategiska partnerskap med Townsend Group. På uppdrag av NPS leddes investeringen av Townsend, en ledande rådgivare och partner till institutionella investerare globalt med fokus på fastigheter och reala tillgångar.

Efter transaktionen kommer Areim att fortsätta vara en oberoende fastighetsförvaltare med fokus på den nordiska marknaden. Ansvaret för att driva verksamheten och affärerna inom Areim kommer även fortsättningsvis att ligga helt och hållet hos det befintliga Areim-teamet. Följaktligen kommer företagets ledning och partners att behålla sitt fulla engagemang för förvaltningen av Areims fonder samt för företagets långsiktiga tillväxt.

– Vi är glada över att etablera detta strategiska partnerskap med Areim. Deras dokumenterade styrkor och långsiktiga vision ligger nära vår plattformsinvesteringsstrategi, och vi är övertygade om att detta samarbete ytterligare kommer att stödja Areims fortsatta tillväxt såväl som NPS:s långsiktiga investeringsmål, säger David Kim, Head of Real Estate Platform Investment Team på NPS.

– Vi är mycket glada att välkomna NPS och Townsend som strategiska partners. De är idealiska samarbetspartners, och deras investering stödjer vår ambition att växa med bibehållen självständighet och ett tydligt syfte, samtidigt som vi förblir nära samordnade med vårt team, våra fondinvesterare och andra viktiga intressenter. Vi ser fram emot samarbetet och de möjligheter det kommer att öppna under många år framöver, säger Leif Andersson, grundare av Areim.

– Vi är glada över att få samarbeta med teamet på Areim. Det har varit ett nöje att lära känna företaget bättre under denna transaktion, och vi ser fram emot vad Areim kan bygga under de kommande åren med det strategiska kapitalet och stödet från NPS och Townsend, säger Anthony Frammartino, vd och styrelseordförande för Townsend.

– Areim fortsätter att utvecklas, och i takt med det måste vi också säkerställa att vi har en stabil plattform att stå på. Partnerskapet med NPS och Townsend stärker vårt engagemang för att attrahera och behålla den bästa talangen på marknaden och stärker vår position som den föredragna förvaltaren på våra utvalda marknader – där vi driver innovation och kvalitet i allt vi gör, säger Henrik Brinck Landelius, vd för Areim.

Berkshire Global Advisors agerade finansiell rådgivare och Andulf Advokat juridisk rådgivare till Areim i denna transaktion.

Mannheimer Swartling, Keystone Law och Deloitte agerade rådgivare åt Townsend.