Sveriges fastighetsägare leder storsatsning på AI

Sverige är ett teknikmoget land som ofta har varit tidigt ute med att omfamna innovationer, så även när det gäller artificiell intelligens. Ingen kan ha undgått den förändring som nu pågår i samhället och bland företag. En bransch som redan har sett positiva resultat av AI-tekniken är fastighetssektorn, som inlett en stor nordisk satsning.

I fokus står en förbättrad kundupplevelse för landets hyresgäster. Ärenden som tidigare upplevdes ha långa ledtider kan i dag hanteras direkt av de boende. Alla – unga som gamla – känner sig inkluderade. Och detta tack vare AI.

Valet bland fastighetsägarna föll på Avy och deras boendeplattform, med AI-tjänsten Davy i spetsen. I dagsläget är det närmare en halv miljon hyresgäster som kommer att få sina boenden moderniserade, och antalet hyresgäster ökar varje månad.

– Tillsammans med de första bostadsbolagen gick vi live med vår AI-tjänst 2023. Sedan dess har vi, tillsammans med branschen, arbetat med att förbättra och optimera tjänsten. Nu kan vi äntligen lansera brett, säger Joacim Gustafsson, vd på Avy.

Bakom AI-satsningen står flera välkända fastighetsägare som redan har sett en ökad kundnöjdhet bland sina hyresgäster och en mer effektiv förvaltning. Ett exempel är inom kundservice, där Davy hanterar ärenden dygnet runt och på 200 olika språk.

I Sverige är det bland annat följande fastighetsägare som leder AI-satsningen:

SGS Studentbostäder

Bostadsbolaget

Poseidon

Sveafastigheter

Brinova

Heimstaden Bostad

Studentbostäder i Norden

– AI är nyckeln till framtidens fastighetsförvaltning. Genom samarbetet med Avy och Davy skapar vi en mer proaktiv och personlig upplevelse för våra hyresgäster. Digitalisering för oss handlar om värde – att göra boendet enklare och mer tillgängligt, säger Carl David Hedén, Digitaliseringsansvarig på Sveafastigheter.

– Davy är vår digitala kollega som tar service till nästa nivå. Med smart teknik och personlig guidning hjälper Davy våra kunder på ett snabbt, enkelt och tryggt sätt, säger Malin Eriksson Isberg, chef Förvaltningsutveckling på Poseidon.

– Med hjälp av AI kan vi ge våra kunder en personlig service dygnet runt. Det är ett viktigt steg i vår digitala utveckling och stärker både kundupplevelsen och effektiviteten i organisationen, säger Susanne Wallsten, IT- och Säkerhetschef, SGS Studentbostäder.