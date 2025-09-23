”Sverige riskerar att bromsa en hel bransch”

Budgetpropositionen 2026: Obos varnar för långsiktiga risker med att bostadsbyggandet inte stimuleras – efterlyser startlån, kreditgarantier och reformerad planprocess.

Obos, en av Sverige och Norges ledande bostadsutvecklare, efterlyser målinriktade åtgärder för att återstarta bostadsbyggandet och undvika ett kompetenstapp i byggsektorn.

– Bostadsbyggandet är en motor för att få igång hela samhällsekonomin. När vi bygger bostäder skapas fler jobb, ökad tillväxt och högre skatteintäkter. Därför är det förvånade att regeringens budget helt saknar bostadspolitiska reformer, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för Obos.

I fjol stod bygginvesteringarnas för 10,1 procent av landets BNP, vilket understryker byggsektorns betydelse för svensk ekonomi, menar Obos. Byggandet fungerar dessutom som en effektiv hävstång för tillväxt och sysselsättning i hela landet. Trots detta saknas skarpa åtgärder för att stimulera byggandet i budgetpropositionen för 2026. Denna brist riskerar att slå hårt mot både företag och arbetstillfällen.

– Utan stimulans riskerar Sverige att förlora viktig kompetens. Företag tvingas säga upp personal och ställa in projekt, vilket gör det svårare att i framtiden rekrytera snickare och andra hantverkare. Underskottet kommer göra att det blir en kamp om kompetens, fortsätter Daniel Kjørberg Siraj.

Trots omfattande satsningar på hushållens ekonomi och skattesänkningar i budgetpropositionen för 2026, saknas fortfarande avgörande bostadspolitiska reformer för att fler ska kunna komma in på bostadsmarknaden eller flytta till en ny bostad, skriver Obos.

– Skattejusteringar och stöd till hushållen, såsom höjt bostadsbidrag, är positivt, men det löser inte de strukturella utmaningarna på bostadsmarknaden. Vi behöver reformer som både möjliggör efterfrågan och gör det möjligt att bygga där människor faktiskt vill bo, säger Cattis Carlén, affärsområdeschef Deläga och bostadspolitisk talesperson.

– Samtidigt som behoven växer minskar regeringen anslaget till bostadspolitisk utveckling från 253 miljoner kronor 2025 till 123 miljoner kronor 2026. Det skickar en tydlig signal om att bostadsfrågorna nedprioriteras, trots att det krävs kraftfulla reformer för att möta krisen.

Obos efterlyser tre omedelbara reformer:

1. Startlån för förstagångsköpare

Startlånet är färdigutrett och har brett stöd. Det skulle hjälpa unga in på bostadsmarknaden och samtidigt driva på efterfrågan på nyproducerade bostäder.

2. Gör den statliga kreditgarantin mer skarp

Det räcker inte med tidigare sänkta kreditgarantiavgifter. Den statliga kreditgarantin måste anpassas så den går att använda i hela landet. Den fungerar som en försäkring för banker som lånar ut till bostadsutveckling. Det kan minska riskerna för bankerna och öka viljan att investera i nybyggnation, vilket är avgörande för att komma igång med byggtakten, särskilt i en osäker ekonomisk tid.

3. Korta ledtiderna i plan- och bygglovsprocesser

Det krävs ett nationellt grepp för att effektivisera dagens regelverk, sänka kostnaderna för nya bostäder och säkerställa att byggstarter inte fördröjs i onödan.

Obos avslutar med en tydlig signal till regeringen: Sverige riskerar att bromsa en hel bransch som utgör en av de viktigaste grundpelarna i landets samhällsekonomi.

– Ska vi klara den gröna omställningen och samhällsutmaningar framåt, måste vi se bostadsbyggandet för vad det är: en strategisk tillgång för svensk ekonomi och välfärd. Den måste hållas i gång även i tuffa tider, avslutar Daniel Kjørberg Siraj.