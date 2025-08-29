Svefa gör dubbla rekryteringar

Svefa gör två meriterade rekryteringar. Jannicke Patricny stärker upp bolagets juridiska erbjudande och Karin Barck-Holst anställs för att vässa rådgivningserbjudandet inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling.

Svefa fortsätter att utveckla och vässa sitt rådgivningserbjudande inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling genom att rekrytera Karin Barck-Holst. Med sin långa erfarenhet från fastighetsbranschen och breda bakgrund från såväl stadsutvecklingsprojekt som organisations- och förändringsledning stärker Karin Back-Holst Svefas position som en av Sveriges ledande fastighetsrådgivare, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Karin Barck-Holst är civilingenjör och lantmätare från KTH och har arbetat med fastigheter, stadsutveckling och projekt i olika roller, bland annat på Sweco, JM, Folksam Fastigheter, Atrium Ljungberg. Hon kommer senast från en tjänst som affärsutvecklingschef inom Hoivatilat, en aktör inom samhällsfastigheter som ingår i den belgiska koncernen Aedific. Hon har erfarenhet från samtliga skeden av större stadsutvecklingsprojekt och har samtidigt byggt upp en djup kompetens inom verksamhetsutveckling, organisation och förändringsledning. Karin Barck-Holst tillträdde sin tjänst den 18 augusti.

– Jag är mycket glad över att få hälsa Karin Barck-Holst välkommen till Svefa. Med sin senioritet och breda erfarenhet kommer hon att lägga stort fokus på strategisk rådgivning inom förändringsledning och organisationsutveckling. Samtidigt bidrar hennes bakgrund från stora stadsutvecklingsprojekt i olika skeden till att vi ytterligare stärker vår rådgivning inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling, säger Helena Dalhamn, affärsområdeschef Svefa Samhällsbyggnad & Fastighetsutveckling.

Som ett led i sin tillväxtsatsning fortsätter Svefa även att utveckla sitt rådgivningserbjudande inom juridik genom rekryteringen av Jannicke Patricny. Med lång erfarenhet från både kommunal och privat sektor tillför Jannicke Patricny en bred och djup kompetens, skriver Svefa.

Jannicke Patricny är examinerad jurist med affärsjuridisk inriktning från Stockholms universitet. Hon har sedan 2017 arbetat som stadsjurist och chefsjurist inom den kommunala sektorn, och dessförinnan på advokatbyrå i flera år. Hon är väl förtrogen med de kommunala processerna och har omfattande erfarenhet av juridisk rådgivning, avtalsförhandlingar, tvistlösning samt ärenden i domstol. Jannicke Patricny har tillträtt sin tjänst.

– Jag är mycket glad över att få hälsa Jannicke Patricny välkommen till Svefa. Hennes erfarenhet av juridiskt arbete kopplat till säkerhet och beredskap, tillsammans med en bred bakgrund inom både kommunal och privat sektor, innebär att vi stärker ett högaktuellt och viktigt område i vårt helhetserbjudande. Det är ett tillskott som kommer att vara till nytta för både våra kommunala och privata kunder. säger Helena Dalhamn.