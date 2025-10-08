Susann Linde utses till vice vd för Wallenstam

Styrelsen har beslutat att utse Susann Linde, CFO och IR-ansvarig, till vice vd för Wallenstam. Wallenstam har nu tre vice vd:ar: Mathias Aronsson, Regionchef Stockholm och Uppsala, är vice vd sedan 2007 och Marina Fritsche, Regionchef Göteborg, är vice vd sedan 2019.

– Susann Linde är väl förtrogen med Wallenstams verksamhet och har en gedigen kompetens och lång erfarenhet. Hon har stor kunskap om kapitalmarknaden och är van att kommunicera med ägare, kapital- och aktiemarknad. Susanns kombination av djup verksamhetsförståelse, förtroendeskapande sätt och drivkraft gjorde det naturligt för styrelsen att utse henne till vice vd, säger Lars-Åke Bokenberger, styrelseordförande i Wallenstam.

Susann Linde är född 1979 och har arbetat inom Wallenstam i närmare 25 år. Hon är sedan 2013 medlem i bolagets koncernledning som CFO och IR-ansvarig, nu också med den kompletterande titeln vice vd.

– Det är mycket glädjande att styrelsen har utsett Susann Linde till vice vd för bolaget. Hennes ansvar för våra finansiella relationer och kontakten med kapitalmarknaden gör det lämpligt att hon också tar rollen som vice vd. Jag ser det som en styrka för Wallenstam att Susann nu får ett ännu tydligare mandat i sitt arbete, säger Hans Wallenstam, vd.

Även Mathias Aronsson, Regionchef Stockholm och Uppsala, och Marina Fritsche, Regionchef Göteborg, är vice vd för bolaget sedan 2007 respektive 2019.