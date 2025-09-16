Storsala stärker portföljen med nytt projekt

Storsala har under 2025 stärkt sin portfölj med flera strategiska förvärv och befäster därmed bolagets position i Stockholmsregionen. Nästa steg i expansionen är ett nytt bostadsprojekt i Järfälla, Tingsbyn i Barkarby villastad – ett etablerat och attraktivt bostadsområde med goda kommunikationer.

Projektet omfattar uppemot 7 400 kvadratmeter BTA. Byggstart planeras till januari 2026 och färdigställandet beräknas ske i juni 2027. Projektet är beläget i Tingsbyn, en historiskt präglad och kulturhistoriskt värdefull del av Barkarby villastad. Området har ett strategiskt läge med god tillgång till både service och kollektivtrafik, med närhet till Barkarby station och den planerade tunnelbaneförlängningen.

Utvecklingen sker i samarbete med BOX Bygg, ett Stockholmsbaserat byggbolag med gedigen erfarenhet av bostadsutveckling och hållbara totalentreprenader. Samarbetet markerar starten på ett nytt strategiskt partnerskap och stärker Storsalas kapacitet att leverera projekt i linje med bolagets långsiktiga strategi.

– Det här projektet visar vår förmåga att kombinera långsiktigt värdeskapande med nya samarbeten. Tingsbyn är ett attraktivt område och vi ser fram emot att bidra till utvecklingen med moderna och hållbara hyresrätter i ett eftertraktat läge, säger Martin D’Amore, medgrundare och affärsutvecklingschef på Storsala.