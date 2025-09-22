Stora Kontorsdagen

Stora Kontorsdagen: Tärn analyserar marknadens segment

Axel Tärn, Director & Head of Research Nordics på Colliers, analyserar marknadens segment på Stora Kontorsdagen. Bild: Colliers
Av: Eddie Ekberg

Den 11 november på Berns Salonger är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. Dagen inleds med en serie analyser, bland annat får vi höra Colliers analyschef Axel Tärn gå igenom läget i marknadens olika segment med fokus på var vi hittar de bästa affärerna.

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i nu och framöver och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden ­– nationellt så väl som lokalt. Och hur står sig kontorssektorn kontra de andra segmenten?

Svaren ges av Axel Tärn, analyschef på Colliers, på Stora Kontorsdagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.

Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.
Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.
Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.

Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Nomineringen är öppen till och med 3 oktober och finns här.

Se programmet här.

Moderator är omtyckta och professionella Johanna Samuelson.

Läs mer om henne och de övriga medverkande talarna här.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.
Partnerföretag är: Joyweek, Technogym, YLLW, Liljewall och Rekomo. Läs mer om dem här.

 

