Stora Bostadsdagen: Stort analysfokus inleder dagen

På Stora Bostadsdagen den 16 oktober analyserar Danske Banks chefsekonom Susanne Spector, Colliers analyschef Axel Tärn och Hypotekets boendeekonom Claudia Wörmann det finansiella och makroekonomiska läget ur alla tänkbara vinklar.

Den första programpunkten är: Makroanalys – hur mår världsekonomin?

Efter ett fjolår med räntesänkningar kan vi nu blicka framåt mot en större förutsägbarhet och stabilisering i omvärlden och i ekonomin. Trodde vi. Donald Trump har satt igång ett potentiellt handelskrig med börser som globalt pekar rakt ner och en världsekonomi i rejäl gungning som utfall. Hur ser prognoserna ut i dagens skakiga läge?

Talare är: Susanne Spector, chefsekonom, Danske Bank

Därefter är det dags för: Analys – här hittar du de bästa affärerna

Vilka segment i fastighetsbranschen är mest attraktiva att investera i nu och framöver och vilka segment ska man se upp med? Här får ni en initierad överblicksbild över måendet i de olika investeringsslagen på fastighetsmarknaden – nationellt så väl som lokalt. Och hur står sig bostadssektorn kontra de andra segmenten?

Talare är: Axel Tärn, analyschef, Colliers

Och slutligen blir det programpunkten: Analys – hur är läget på marknaden?

Vad hände egentligen på den blomstrande bostadsmarknaden? Covid påverkade inte bostadspriserna nämnvärt, men pandemin följdes upp av ett närliggande krig, inflation och räntor som aldrig tycktes sluta stiga. Nu när räntan sjunkit igen – vilka långsiktiga följdeffekter kommer vi få? En av Sveriges främsta experter om nuläget och framtidens effekter.

Och talaren här är: Claudia Wörmann, boendeekonom, Hypoteket

Stora Bostadsdagen hålls på Bygget Fest & Konerens på Norrlandsgatan i Stockholm Torsdagen den 16 oktober.

Det är ett heldagsseminarium om bostadsutveckling och marknaden för bostadsfastigheter.

Du ser programmet här och du anmäler dig här.

