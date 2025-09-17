Stora Bostadsdagen: Så här påverkas bostadsbyggandet av lägre befolkningstillväxt

SCB:s nya befolkningsprognos innebär att den tidigare prognosen om cirka 11,4 miljoner invånare år 2040 justerats ner till drygt 11 miljoner. Från att tidigare ha prognosticerat att befolkningen ökar med närmare 50 000 nya invånare per år fram till år 2030, innebär den nya prognosen en ökning om cirka 25 000 per år. Vilka effekter kommer detta ge? Svaren får du av Ted Lindqvist på Evidens på Stora Bostadsdagen den 16 oktober på Bygget Konferens i Stockholm.

Stora Bostadsdagen är mötesplatsen med 100 procent fokus på marknaden för bostadsfastigheter.

Säkra din plats här.

(Grupprabatt, 4 för 3, ange koden ”4 för 3” i rutan Kampanjkod)

Det här är ett högaktuellt seminarium om bostäder och marknaden för bostadsfastigheter. Dagen är fylld av analys, inspiration och nätverkande.

Det är på Stora Bostadsdagen den 16 oktober du skaffar dig försprång in i nya affärer.

Se programmet här.

Moderator är Karin Klingenstierna, en av Sveriges allra bästa moderatorer och hon har Sofia Folstad, transaktionschef och delägare på Storsala, vid sin sida som expertkommentator under dagen.

Läs mer om dem och övriga talare här.

Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen.

Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.

Stora Bostadsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News ihop med Stockholm Business Region och partnerföretag är Causey Westling. Läs mer om dem här.

Stora Bostadsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i bygg- och fastighetsbranschen som är intresserad av bostadssegmentets alla aspekter. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.