Stora Bostadsdagen: Interaktivt panelsamtal om Stockholms framtid

På Stora Bostadsdagen den 16 oktober får vi höra fyra tunga personer med starkt engagemang för Stockholm om deras visioner för staden. Frågorna till panellisterna ställs i första hand av publiken.



Vilket Stockholm vill vi se om ett kvarts sekel? Var, och framför allt hur, ska folk bo? I det här panelsamtalet, som bygger på interaktivitet från publiken, diskuteras de stora utmaningar som finns med nuvarande bostadspolitik; integration och stadsbilden som helhet. Hur vill vi att innerstaden ser ut i framtiden? Finns det några tydliga visioner?

I panelen ser vi:

Dennis Wedin (M), oppositionsborgarråd, Stockholms stad

Jan Valeskog (S), borgarråd, Stockholms stad

Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm

Daniella Waldfogel, vd, Stockholms Handelskammare

Stora Bostadsdagen arrangeras den 16 oktober på Bygget Konferens på Norrlandsgatan i Stockholm.

Det är ett heldagsseminarium om bostadsutveckling och marknaden för bostadsfastigheter.

Moderator är Karin Klingenstierna, en av Sveriges allra bästa moderatorer och hon har Sofia Folstad, transaktionschef och delägare på Storsala, vid sin sida som expertkommentator under dagen.

Förutom det som vanligt gedigna innehållet med gott om inspiration och analys bjuder programmet på det nya segmentet: Ordet är fritt. Här får samtliga deltagare på eventet sätta sig i mindre grupper och diskutera ett antal relevanta ämnen.

Efter själva seminariet bjuds samtliga deltagare in till ett trevligt branschmingel där man under lättsamma former kan fortsätta diskussionerna och knyta ytterligare nya kontakter.

