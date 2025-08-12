Bostäder

Stor undersökning om studentbostäder visar på stora skillnader i riket

Av: Redaktionen

I Sundsvall får studenterna mest bostadsyta för pengarna och i Kalmar har priserna på ettor sjunkit mest. Dyrast är enrummarna i storstäderna Stockholm och Göteborg samt studentstäderna Lund och Uppsala. Det visar en ny kartläggning av bostadsrättspriser i svenska studentstäder, som gjorts av LF Fastighetsförmedling baserat på data från Svensk Mäklarstatistik. 

– Vi ser alltid ett ökat intresse för små lägenheter i samband med terminsstarten på universitet och högskolor. Samtidigt har högre räntor, hårda amorteringskrav och det osäkra ekonomiska läget slagit hårt mot unga och förstagångsköpare som har svårt att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.

Sundsvall är den studentstad där köparna får störst bostadsyta för pengarna, en genomsnittlig enrummare kostar här 558 000 kronor eller 14 800 kronor per kvadratmeter. Kartläggningen visar att även Eskilstuna och Västerås, med ett kvadratmeterpris omkring 20 000 kronor, är prisvärda alternativ för den som letar bostad inför terminen.

– Idag är trösklarna är oerhört höga för den som vill flytta hemifrån. Regeringens förslag om lättade bolåneregler är ett tydligt steg i rätt riktning, men borde införts redan under hösten så att fler fått möjligheten att byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg.

För den som ska studera i Stockholm är bostadsaffären dyrast i landet. Här har bostadsrätter med ett rum ett genomsnittspris på strax över tre miljoner kronor, eller 97 400 kronor per kvadratmeter. Även i Göteborg och Lund ligger priserna på höga nivåer jämfört med övriga studentstäder, med ett snittpris på 58 700 kronor, respektive 57 300 kronor per kvadratmeter.

– Med mindre än ett år kvar till valet behöver tempot höjas i regeringens bostadspolitik. Vi efterlyser ett helhetsgrepp som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Att också trappa ned eller helt avskaffa flyttskatten vore ett viktigt steg för att få igång rörligheten och få bostadsmarknaden att fungera bättre för ännu fler, säger Marcus Svanberg.

Priserna på enrummare har det senaste året sjunkit i hälften av de största studentstäderna. Allra mest har priserna backat i Kalmar med en nedgång på hela 17 procent det senaste året. I riket som helhet har priserna på ettor sjunkit med 1 procent under året, samtidigt som priset på bostadsrätter generellt stigit med 1 procent.



Studentstäderna där det är billigast att köpa bostad:

StadMedelpris
1. Sundsvall558 000 kr
2. Eskilstuna656 000 kr
3. Västerås736 000 kr
4. Gävle771 000 kr
5. Norrköping872 000 kr

Studentstäderna där köparna får mest kvadratmeter för pengarna (fallande ordning):

RegionGenomsnittspris (kr)MedelprisPrisutveckling
(kr/kvm)(12 mån)
Riket1 752 00053 200-1%
Sundsvall558 00014 800-6%
Eskilstuna656 00018 200-12%
Västerås736 00021 000-5%
Gävle771 00022 200-11%
Norrköping872 00022 300-4%
Kalmar898 00022 700-17%
Östersund882 00022 900+2%
Karlskrona1 004 00026 900+1%
Växjö998 00026 900±0%
Karlstad1 027 00028 000+3%
Luleå1 002 00028 600+3%
Örebro1 147 00030 900-12%
Jönköping1 328 00036 900±0%
Umeå1 361 00037 800-9%
Malmö1 327 00038 400+4%
Linköping1 389 00041 200-2%
Uppsala1 726 00050 900-3%
Lund1 949 00057 300±0%
Göteborg2 089 00058 700±0%
Stockholm3 096 00097 400+2%

