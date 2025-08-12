Stor undersökning om studentbostäder visar på stora skillnader i riket

I Sundsvall får studenterna mest bostadsyta för pengarna och i Kalmar har priserna på ettor sjunkit mest. Dyrast är enrummarna i storstäderna Stockholm och Göteborg samt studentstäderna Lund och Uppsala. Det visar en ny kartläggning av bostadsrättspriser i svenska studentstäder, som gjorts av LF Fastighetsförmedling baserat på data från Svensk Mäklarstatistik.

– Vi ser alltid ett ökat intresse för små lägenheter i samband med terminsstarten på universitet och högskolor. Samtidigt har högre räntor, hårda amorteringskrav och det osäkra ekonomiska läget slagit hårt mot unga och förstagångsköpare som har svårt att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, vd på LF Fastighetsförmedling.



Sundsvall är den studentstad där köparna får störst bostadsyta för pengarna, en genomsnittlig enrummare kostar här 558 000 kronor eller 14 800 kronor per kvadratmeter. Kartläggningen visar att även Eskilstuna och Västerås, med ett kvadratmeterpris omkring 20 000 kronor, är prisvärda alternativ för den som letar bostad inför terminen.

– Idag är trösklarna är oerhört höga för den som vill flytta hemifrån. Regeringens förslag om lättade bolåneregler är ett tydligt steg i rätt riktning, men borde införts redan under hösten så att fler fått möjligheten att byta bostad efter behov, säger Marcus Svanberg.



För den som ska studera i Stockholm är bostadsaffären dyrast i landet. Här har bostadsrätter med ett rum ett genomsnittspris på strax över tre miljoner kronor, eller 97 400 kronor per kvadratmeter. Även i Göteborg och Lund ligger priserna på höga nivåer jämfört med övriga studentstäder, med ett snittpris på 58 700 kronor, respektive 57 300 kronor per kvadratmeter.

– Med mindre än ett år kvar till valet behöver tempot höjas i regeringens bostadspolitik. Vi efterlyser ett helhetsgrepp som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Att också trappa ned eller helt avskaffa flyttskatten vore ett viktigt steg för att få igång rörligheten och få bostadsmarknaden att fungera bättre för ännu fler, säger Marcus Svanberg.

Priserna på enrummare har det senaste året sjunkit i hälften av de största studentstäderna. Allra mest har priserna backat i Kalmar med en nedgång på hela 17 procent det senaste året. I riket som helhet har priserna på ettor sjunkit med 1 procent under året, samtidigt som priset på bostadsrätter generellt stigit med 1 procent.





Studentstäderna där det är billigast att köpa bostad:

Stad Medelpris 1. Sundsvall 558 000 kr 2. Eskilstuna 656 000 kr 3. Västerås 736 000 kr 4. Gävle 771 000 kr 5. Norrköping 872 000 kr

Studentstäderna där köparna får mest kvadratmeter för pengarna (fallande ordning):