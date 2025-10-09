Stockholms äldsta studentbostäder renoveras

Stockholms studentbostäder inleder i höst en stamrenovering av Stockholms äldsta studentbostäder, Lucidor, belägen mitt i Gamla Stan. Renoveringen inleds den 1 november.

En omfattande stamrenovering genomförs under hösten 2025 och alla boende på Lucidor har flyttat ut inför att projektet ska påbörjas. Kommersiella lokaler och butiker kan hålla öppet under projektet.

– Bakom den röda fasaden på Skomakargatan hittar vi Lucidor, Stockholms studentbostäders äldsta hus, uppkallat efter skalden Lasse Lucidor som mötte sitt öde här på 1600-talet. Sedan mitten av 60-talet har generationer av studenter kallat platsen för sitt hem, berättar Mattias Carrass, vd för Stockholms studentbostäder.

Varje rum i Lucidor är unikt, inget är likt det andra. Sneda vinklar, djupa fönsternischer och trägolv med spår av tidens gång,

– Det skapar en otrolig atmosfär där studenterna som bor i huset är en levande del av Stockholms historia, och samtidigt en del av framtiden. Vi är stolta över att vara länken däremellan, säger Mattias Carrass.