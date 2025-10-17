Sterner når budpliktsnivå i Krona

Sterner uppnår tillsammans med närstående över 30 procent av aktierna och rösterna i Krona.

Nischer Properties, som är dotterbolag till Sterner Stenhus Holding har, genom aktieteckning i den riktade nyemission som Krona Public Real Estate offentliggjorde den 10 oktober 2025 tecknat och tilldelats 1 528 191 nyemitterade aktier i Krona. Nischer ingick per den 23 september ett villkorat aktieöverlåtelseavtal med Sterners dotterbolag Tailor BidCo AB genom vilket, mot bakgrund av att villkoren blivit uppfyllda, samtliga aktier som Nischer tecknade i Krona överlåts till Tailor. Gemensamt äger Sterner, tillsammans Nischer, Tailor och närståendepersonerna Tomas och Elias Georgiadis (gemensamt ”Sterner-gruppen”) sammanlagt 2 251 213 aktier i Krona, vilket sammanlagt motsvarar cirka 31,33 procent av det totala antalet aktier och röster i Krona.

Transaktionerna innebär att Sterner-gruppen är skyldiga att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Krona inom fyra veckor från förvärvet, alternativt att så många aktier avyttras att Sterner-gruppens innehav representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Krona.

Mot bakgrund av ovan avser Sterner-gruppen att, inom fyra veckor, avyttra aktier i Krona i sådan utsträckning att det inte längre ska innebära någon skyldighet för Sterner-gruppen att, enligt Takeover-reglerna, lämna ett erbjudande om förvärv av resterande aktier i Krona. Enligt god sed på aktiemarknaden är Sterner-gruppen förhindrad att, under fyraveckorsfristen, utöva rösträtt för aktier som representerar 30 procent eller mer av röstetalet i Krona.