Stenhus ökar förvaltningsresultat men minskar hyresintäkter

Stenhus Fastigheter publicerar nu sin delårsrapport avseende det andra kvartalet 2025. Förvaltningsresultatet för perioden ökade med 19 procent och uppgick till 185 miljoner kronor jämfört 156 miljoner kronor samma period föregående år.

För perioden januari till juni uppgick hyresintäkterna till 507 miljoner kronor, ställt mot föregående års 526 miljoner kronor. I genomsnitt är cirka 94 procent av bashyresvolymen indexerande enligt KPI.

Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent från 156 till 185 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 53 (-150) miljoner kronor, varav orealiserade 66 (-137) miljoner kronor, motsvarande 0,5 (-1,0) procent av fastighetsvärdet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161 (125) miljoner kronor. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 453 (225) miljoner kronor.

Resultat efter skatt uppgick till 141 (-40) miljoner kronor.

Under andra kvartalet 2025 har Stenhus Fastigheter genomfört ytterligare fastighetstransaktioner i syfte att stärka och optimera bolagets fastighetsportfölj. Den 23 april 2025 tillträdde Stenhus Fastigheter en fastighet i Uppsala, fullt uthyrd till Polismyndigheten. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 4 756 kvadratmeter och kommer att byggas ut med ytterligare cirka 2 483 kvadratmeter. Utbyggnaden beräknas vara klar under fjärde kvartalet 2025, till en kostnad om 47,5 miljoner kronor. Hyresintäkterna förväntas uppgå till cirka 11 miljoner kronor årligen efter färdigställandet och avtalet löper över sex år. Som del av köpeskillingen har Stenhus Fastigheter överlåtit egna aktier.

Under april 2025 har Stenhus Fastigheter sålt tre fastigheter, en i Nyköping och två fastigheter i Karlstad. Det sammanlagda årliga hyresvärdet uppgår till cirka 28,1 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresdurationen är 3,9 år. Det totala fastighetsvärdet uppgår till 390 miljoner kronor. Frånträde sker under andra kvartalet 2025.

Efter periodens utgång har Stenhus Fastigheter tillträtt en portfölj bestående av sex fastigheter inom segmentet lager, lättindustri och logistik. Portföljen, med ett fastighetsvärde om 299 miljoner kronor, har finansierats genom en kombination av egna medel och bankfinansiering. Fastigheterna är belägna i Helsingborg, Malmö, Eskilstuna, Södertälje och Trollhättan och omfattar en total uthyrningsbar area om cirka 19 064 kvadratmeter. Bilia är huvudsaklig hyresgäst i samtliga fastigheter. Det årliga hyresvärdet uppgår till cirka 24 miljoner kronor och den genomsnittliga återstående hyresdurationen är 10 år.