SLP ökar resultatet per aktie med tolv procent

Nettouthyrningen var även under tredje kvartalet positiv och uppgick under perioden till sex miljoner kronor. Uthyrningsgraden ligger på 96,5 procent, jämfört med 95,9 procent för ett år sedan, och den genomsnittliga återstående hyresperioden är 6,7 år, att jämföra med 5,9 år för ett år sedan. Dessa siffror menar SLP är tydliga bevis på att bolaget har funktionella fastigheter som ligger i attraktiva lägen och möter hyresgästernas behov.

Januari–september:

– Hyresintäkterna ökade med 44% och uppgick till 744 mkr (516).

– Driftsnettot ökade med 48% och uppgick till 656 mkr (445).

– Förvaltningsresultatet ökade med 50% och uppgick till 430 mkr (286).

– Resultat per aktie ökade med 12% och uppgick till 1,94 kr (1,73).

– Substansvärdet (NAV) per aktie ökade under perioden med 9% och uppgick till 31,98 kr.

– Förvaltningsresultatet per aktie ökade under perioden med 33% och uppgick till 1,66 kr.

– Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter om 264 mkr (289).

– Hållbar finansiering uppgick vid periodens utgång till 7 873 mkr (4 458), motsvarande 97% (75) av låneportföljen.

– Nettouthyrningen uppgick till 6,2 mkr (23,5) och uthyrningsgraden till 96,5% (95,9).

Andra väsentliga händelser:

– Reviderad hållbarhetspolicy och nya hållbarhetsmål har antagits.

– Under januari skedde inflyttning i SLP:s hittills största nybyggnationsprojekt om 61,5 tkvm i Hallsberg.

– Elva fastigheter, varav ett pågående nybyggnationsprojekt, har förvärvats och tillträtts med en uthyrningsbar yta om 247 tkvm och ett fastighetsvärde om 2 353 mkr (1 179).

– SLP har förvärvat en logistikfastighet i Göteborg med ett fastighetsvärde om 625 mkr med planerat tillträde under fjärde kvartalet 2025.

– Filip Persson har tillträtt som ny vd för SLP från 1 september 2025 och tidigare vd Tommy Åstrand valdes in i styrelsen på årsstämman.

– SLP inkluderas från och med 22 september 2025 i FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index (“EPRA-index”).

Vd Filip Persson kommenterar:

– Med en betydande logistikportfölj i attraktiva lägen, ett fantastiskt team, en stark finansiell ställning och långa kundrelationer står SLP väl rustat, och vi ser fram emot att fortsätta skapa värde för samhället, kunder och aktieägare.