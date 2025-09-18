Skebo avbryter byggplaner på 770 lägenheter

Skebos styrelse har beslutat att avbryta upphandlingarna av fyra planerade byggprojekt: Volten, Astern, Nattkvarteret och Väverskan. Totalt handlar det om cirka 350 lägenheter och 420 studentbostäder. Beslutet grundas i att marknadsläget förändrats snabbt och att det i dagsläget finns en tillräcklig bostadsbuffert för att kunna avvakta med nyproduktion.

– Då vi sedan förra hösten ser en snabb förändring på Skellefteås bostadsmarknad så väljer vi att anpassa ytterligare nyproduktion tills vi vet mer om hur snabbt bostadsbehovet återhämtas, säger Harriet Classon, ordförande i Skebo.

För bara ett år sedan såg situationen helt annorlunda ut. Bostadsmarknaden i Skellefteå var då som mest ansträngd, med akut brist både på vanliga bostäder och på studentboenden. Skebo valde då att gå vidare med upphandlingar av Volten och Astern för den ordinarie bostadsmarknaden och Nattkvarteret och Väverskan för studentboenden.

Nu har förutsättningarna förändrats. Northvolts konkurs i början av året har skapat osäkerhet kring befolkningstillväxten, samtidigt som Lyten aviserat att de vill återuppta produktionen i batterifabriken.

Skebo har i dag cirka 200 vakanta lägenheter och ytterligare drygt 600 bostäder i produktion. Det motsvarar hem för omkring 1 500–2 000 invånare de närmaste åren och ger en god buffert tills tillväxten i Skellefteå åter vänder tillbaka.

Lytens satsning innebär att det framtida behovet av bostäder finns kvar, men tidpunkten är mer oviss.

– Vi och andra aktörer i Skellefteå har i dag en buffert för tillväxt, vilket ger oss utrymme att fatta kloka beslut. Det gör också att vi snabbt kan återuppta upphandlingar när behovet uppstår, säger Harriet Classon.

Bygglovsansökningarna finns kvar och upphandlingar kan publiceras igen efter sex månader. Därmed har Skebo möjlighet att anpassa byggstarterna utifrån hur befolkningstillväxten faktiskt utvecklas de kommande åren.

För studenter erbjuds redan bostäder på Staregatan, Villagatan och i den nyproducerade fastigheten på Getberget – alternativ som täcker upp när de tillfälliga studentlägenheterna avvecklas.

– Vi arbetar långsiktigt för att möta Skellefteås behov av bostäder och känner att vi är beredda när tillväxten vänder tillbaka, säger Harriet Classon.