Skanska investerar i Polen och Tjeckien

Skanska investerar 1,2 miljarder tjeckiska kronor, cirka 540 miljoner svenska kronor, i tredje etappen av ett bostadsprojekt i Prag i Tjeckien och 241 miljoner zloty, cirka 630 miljoner kronor, i första etappen av ett bostadskomplex i Kraków i Polen.

Byggkontraktet för tredje etappen av bostadsprojektet Modransky cukrovar i Prag är värt 898 miljoner tjeckiska kronor, cirka 400 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2025.

Etappen kommer att bestå av 132 lågenergilägenheter fördelade på fyra byggnader. Konceptet med låg miljöpåverkan genomsyrar hela projektet, från hög energieffektivitet i byggnaderna till användandet av återvunna material samt ett omfattande så kallad blågröngrå infrastruktur för dagvattenhantering. Modransky cukrovar strävar efter att uppnå BREEAM-certifiering på nivån Excellent.

Projektets dominerande inslag blir ett nytt rymligt torg på 3 700 kvadratmeter som kommer att bli bostadsområdets centrala plats. Den tredje fasen kommer även att inkludera en område för avkoppling, en utomhuspaviljong samt konstinstallationer skapade av tjeckiska skulptörer som valts ut i en öppen tävling kallad Art Cukrovar.

Projektet omfattar totalt cirka 800 bostäder och genomförs i sex faser. Byggnationen av tredje fasen startar i augusti 2025 och planeras vara klar 2028.

Byggkontraktet första etappen av bostadskomplexet Awangarda Mogilska i Kraków är värt 143 miljoner zloty, cirka 380 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2025.

Det nya bostadsprojektet utgörs av en byggnad med 278 lägenheter i olika storlekar och sex kommersiella lokaler. Beläget nära Krakóws Stora torg och Centralstationen, är Awangarda Mogilska utformat för att erbjuda en balans mellan stadsliv och komfort med stort fokus på hållbarhet.

Projektet kommer att kombinera solpaneler och ett värmeåtervinningssystem som använder en värmepump för uppvärmning av vatten. Därtill kommer en solcellsanläggning på taket att minska de boendes elförbrukning. Antismog-ventilationsintag i fönster och väggar kommer att förbättra luftkvaliteten inomhus och byggnaderna kommer att få smarta hem-lösningar så som Appartme, vilket möjliggör fjärr- eller manuell styrning av uppvärmning, elektroniska apparater och vattenanvändning.

Byggnationen av den första fasen är planerad att starta i augusti 2025 och beräknas vara slutförd i mars 2028.

Awangarda Mogilska omfattar totalt tre etapper och cirka 500 lägenheter.