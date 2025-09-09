Skandia Fastigheter förändrar sin organisation

Skandia Fastigheter bygger en ny köpcentrumorganisation för starka synergier. Enligt Skandia Fastigheters fastighetschef för Köpcentrum, Johan Calner, finns goda geografiska synergier att dra nytta av som en av Sveriges största köpcentrumägare. Därmed delar han nu in organisationen i tre marknadsområden: Syd, Väst och Öst. Niklas Blonér, Anders Strand och Håkan Larsson – alla med gedigen erfarenhet från ledande positioner i bolagets köpcentrum – blir nya marknadsområdeschefer.

I Syd samlas köpcentrumen Väla i Helsingborg, Nova i Lund och Läreda i Hässleholm. Niklas Blonér är sedan tidigare centrumchef för dessa och blir nu marknadsområdeschef.

Väst innefattar Frölunda Torg, Backaplan, Amhult och Heden i Göteborg samt Commerce i Skövde. Även här blir det en övergripande centrum- och marknadsområdeschefsroll, för Anders Strand, som tidigare ansvarat för Frölunda Torg.

Region Öst sträcker sig från Stockholmsregionen till Uppsala – med Mörby Centrum och Tyresö Centrum, samt tre fastigheter i Uppsala, däribland S:t Per Gallerian. Marknadsområdeschef blir Håkan Larsson, tidigare centrumchef på Mörby Centrum där i stället Anja Djurasevic tar över rodret.

– Vi har både starka fastigheter och kompetenta, engagerade team som vi ska utveckla vidare. Sedan jag tillträdde min roll i början av året har jag givetvis tittat mycket på förbättringsmöjligheterna, och ser idag stor potential i att öka samverkansgraden både regionalt och nationellt. Med det här nya sättet att organisera oss får vi bästa tänkbara förutsättningar för fortsatt tillväxt och värdeskapande, säger Johan Calner.