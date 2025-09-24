Signalisten utvecklar 249 nya hyresrätter

Signalisten har tecknat avtal med Betbygg Sverige AB för utvecklingen av Bagartorp centrum. Projektet omfattar fyra nya bostadshus i 7–17 våningar med 249 hyreslägenheter. I gatuplan byggs lokaler för handel och service och i källarplan ett garage.

– Vi ser fram emot att tillsammans med Betbygg Sverige utveckla Bagartorp centrum till en modern och levande stadsdel. Med fler hyresrätter, ett nytt torg och servicefunktioner tar vi ett viktigt steg i att stärka både centrum och hela Bagartorp, säger Lars Jolérus, vd Signalisten.

I nära samarbete med Solna Stad utvecklar Signalisten ett mer levande och tryggt Bagartorp centrum. Det nya torget blir en naturlig mötesplats för boende och besökare, samtidigt som närservice och verksamhetslokaler ska bidra till ökad livskvalitet. Projektet är en central del i omvandlingen av Bagartorp centrum och syftar till att skapa fler bostäder, en attraktivare stadsmiljö och bättre service för de boende. Arbetet sker etappvis och beräknas pågå under flera år.

– Vi tackar Signalisten för förtroendet och ser fram emot att i nära samverkan utveckla Bagartorp centrum till en modern och hållbar stadsdel. Projektet ligger helt i linje med vår strategi för bostäder och långsiktighet. Detta är Pekabex-koncernens största entreprenad i Sverige, vilket bekräftar företagets växande roll på den skandinaviska byggmarknaden. Det är också ytterligare en investering av Betbygg, som har genomfört projekt inom både bostads- och industrisektorn i Sverige, säger Jan Kuliński, vd för Betbygg, som ingår i Pekabex-koncernen.

Kontraktssumman för denna entreprenad uppgår till ca 540 miljoner kronor.