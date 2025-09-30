Så blir nya Arenakvarteret i Göteborg

White Arkitekter gestaltar det nya Arenakvarteret i Göteborg. Det stod klart när arkitekttävlingens vinnande förslag ”Möta Göteborg” tillkännagavs under tisdagen.

– Förslaget uppfyller på ett förtroendeingivande sätt kraven på en flexibel och konkurrenskraftig multiarena. I samspel med annex och kringmiljö svarar detta väl på stadens målsättning om att skapa en attraktiv mötesplats för kultur, idrott och näringsliv säger juryns ordförande Per-Henrik Hartmann, vd på Higab.

Flera internationella team hade anmält intresse för tävlingen men när kuvertet för Arenakvarteret öppnades stod det klart att göteborgsbaserade White Arkitekter stod bakom det förslag som juryn tyckte uppfyllde flest kriterier. I vinnarteamet ingick även representanter från Allies & Morrison, Arup International, Stadia Design och Sweco Sverige.

Förslagets ambition är att både vara en del av omgivande kvartersstruktur och samtidigt etablera ett tydligt landmärke, där även takytorna utnyttjas för att skapa en sammanhängande parkmiljö i olika nivåer. Scandinaviums välkända orangea originalfärg är också tänkt att återuppstå i den kommande gestaltningen.

Sammanfattning av juryns motivering:

”Ett förslag med ett lekfullt anslag där arenavolymen avtecknar sig i stadsbilden och tydligt förmedlar såväl sin funktion som sin ambition att vara en ikonbyggnad. Möta Göteborg är både vardagligt inbjudande och fångar evenemangskänslan. Juryn ser ett förslag med lyhört utformade publik- och arenarum för storslagna upplevelser.”

– Konkurrensen var naturligtvis tuff, vilket gör det extra hedrande att juryns val föll på oss. Den nya arenan blir en plats för upplevelser som skapar minnen för livet. Men också så mycket mer: det blir grönare, mer levande och en plats som lockar till vistelse också bortom de stora idrottsevenemangen och konserterna, säger Johan Lundin, ansvarig arkitekt på White Arkitekter i Göteborg.

Att arkitekttävlingen nu är avslutad innebär inte att ritningarna är färdiga. Nu börjar det intensiva arbetet med att bearbeta, utveckla och finslipa förslaget. Detta arbete gör arkitekterna tätt tillsammans med framför allt uppdragsgivaren Higab och Got Event som kommer vara driftsansvariga för arenorna.

Genomförandebeslut för hela stadsutvecklingen i Evenemangsområdet planeras att tas i kommunfullmäktige under 2027.