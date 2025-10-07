RO-Gruppen etablerar nytt affärsområde i Malmö

RO-Gruppen ökar sin närvaro i södra Sverige genom att etablera ett nytt affärsområde i Malmö. Etableringen är en del av koncernens långsiktiga tillväxtstrategi. Amanda Modig har rekryterats till rollen som ny affärsområdeschef.

RO-Gruppen ökar sin närvaro i södra Sverige genom att etablera ett nytt affärsområde i Malmö. Etableringen är en del av koncernens långsiktiga tillväxtstrategi med målet att bli ett av Sveriges tio främsta byggföretag.

För att leda satsningen har man rekryterat Amanda Modig till rollen som affärsområdeschef i Malmö. Med mångårig erfarenhet från ledande roller inom bygg- och anläggningsbranschen och stor kännedom om marknaden i regionen får Amanda Modig en central roll i att bygga upp verksamheten.

– Jag lockades av RO-Gruppens kombination av starka värderingar, lång erfarenhet och stabilitet ihop med driv inom utveckling. Att få vara med och bygga upp verksamheten i Malmö är en spännande möjlighet, här finns en växande marknad och många viktiga projekt framför oss. Jag ser fram emot att fortsätta bygga långsiktiga relationer och genomföra projekt som gör skillnad säger Amanda Modig, affärsområdeschef på RO-Gruppen.

RO-Gruppen startade under 2024 nya affärsområden i Örebro och Östergötland och hittills i år har koncernen även förvärvat ett byggföretag i Småland. Etableringen i Malmö är nästa steg i strategin att växa geografiskt och utveckla långsiktiga relationer med kunder och samarbetspartners i hela landet.

– Malmö är en av Sveriges mest intressanta byggmarknader. Med Amanda Modig i rollen som affärsområdeschef och koncernens samlade styrka är vi väl rustade för en framgångsrik etablering i Malmö, säger Leif Ahlberg, vd på RO-Gruppen.