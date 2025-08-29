Prisma Properties växer med nya rekryteringar

Prisma Properties fortsätter sin tillväxtresa och stärker organisationen med flera rekryteringar under hösten. Totalt handlar det om åtta tjänster, varav sex redan är tillsatta. Rekryteringarna speglar bolagets expansion, framför allt på den danska marknaden, samt en ökad satsning på hållbarhetsfrågor.

– Vi är i en intensiv tillväxtfas där vi expanderar vår portfölj och utvecklar vårt arbetssätt för att långsiktigt skapa hållbara handelsplatser. För att lyckas krävs att vi bygger en stark organisation med rätt kompetens, säger Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.

Efter sommaren har flera nyckelpersoner anslutit till Prisma Properties; Carina Busk har tillträtt som fastighetschef för Danmark och Stefan Bidstrup som affärsutvecklare med fokus på den danska marknaden. Även Celina Ankarstig, bolagets nya hållbarhetsansvariga, har börjat i sin nya roll.

Vidare har Maria Boudrie, tidigare konsult i bolaget, anställts som bolagsjurist från och med september. Ytterligare rekryteringar är Lars Sonesson som tillträder som förvaltare för södra Sverige under september och Kiana Madani som tillträder som projektcontroller i oktober.

Utöver dessa tillsättningar pågår rekrytering av en förvaltare för norra Sverige samt en projektchef i Danmark för att möta Prismas växande antal projekt.

– Vi vill ligga i framkant och kombinera tillväxt med ansvar. Därför är det väldigt glädjande att vi nu både stärker vårt team i Danmark och Sverige och får en dedikerad hållbarhetsfunktion, säger Fredrik Mässing.