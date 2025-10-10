Platzer bättrar på förvaltningsresultatet

Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 597 miljoner kronor under året och med nio procent till 198 miljoner kronor i kvartalet.

– Vi förbättrar förvaltningsresultatet med 13 procent samtidigt som vi fortsätter stärka vår finansiella position och flexibilitet. Industri och logistik är dragloket med god efterfrågan och kompletterar vårt kontorssegment. Strax efter periodens utgång landade vi en industriuthyrning om 10 400 kvadratmeter i vårt nya projekt Arendal Port View, säger Johanna Hult Rentsch, vd på Platzer.

Perioden januari – september 2025

Hyresintäkterna ökade med 7 % till 1 309 mkr.

Driftsöverskottet ökade med 6 % till 1 037 mkr.

Förvaltningsresultatet ökade med 13 % till 597 mkr (526), motsvarande 4,98 kr/aktie (4,39).

Nettouthyrningen uppgick till –29 mkr (–37).

Nettoinvesteringen uppgick till –733 mkr (613)

Kvartalet juli – september 2025

Hyresintäkterna ökade med 4 % till 433 mkr.

Driftsöverskottet ökade med 2 % till 340 mkr.

Förvaltningsresultat ökade med 9 % till 198 mkr (181), motsvarande 1,65 kr/aktie (1,51).

Nettouthyrningen uppgick till –41 mkr (–41).

Nettoinvesteringen uppgick till –60 mkr (194).

Händelser i kvartalet

Formell uppsägning av Nordeas hyreskontrakt inkommen. Förhyrningen är förlängd till sista mars 2027.

Nya uthyrningar stärker uthyrningsgraden i fastigheten Mimo till 88 %.

Kvartersförvandling startad med 640 kvm restaurangsatsning i Gullbergsvass/Lilla Bommen.

Platzer utses till Årets Börsbolag 2025.

Platzers aktie får förnyelse av grön märkning av Nasdaq.

Efter periodens utgång

Uthyrning av 10 400 kvm till stor industriaktör i nya projektet Arendal Port View.

– Marknadsläget är likt förra kvartalet och vi befinner oss i en utdragen lågkonjunktur, säger Johanna Hult Rentsch.