Peab bygger vårdboende i Helsingborg

Peab har fått uppdraget att bygga ett vårdboende i Helsingborg. Beställare är Helsingborgshem Fyra AB och kontraktssumman uppgår till 173 miljoner svenska kronor.

Det nya vårdboendet ska ligga i Drottninghög centrum, mellan Vasatorpsvägen och Blåkullagatan, i Helsingborg. Projektet omfattar ett nytt vårdboende med 80 lägenheter samt verksamhetslokaler i bottenplan. Den totala byggnadsytan uppgår till cirka 8 300 kvadratmeter, och beställaren har höga ambitioner när det gäller att minimera projektets klimatpåverkan. Entreprenaden genomförs i enlighet med Rättvist byggandes regelverk för sund konkurrens och brottsfri byggverksamhet.

– Vi är mycket stolta över det förtroende vi fått och glada över att få bidra med vår kompetens i att bygga ett nytt vårdboende i Helsingborg. Det här projektet är ett fint exempel på hur vi på Peab arbetar med lokalt samhällsbyggande och skapar värden för både människor och samhälle, säger Olle Olsson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad. Byggstart sker på våren 2026 och vårdboendet beräknas stå klart hösten 2028.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2025.