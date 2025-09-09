Peab bygger Hitachi Energys nya arbetsplats i Västerås

Peab har fått uppdraget att bygga Hitachi Energys nya arbetsplats på Finnslätten i Västerås. Beställare är Hitachi Energy och kontraktssumman uppgår till 1,1 miljarder svenska kronor.

Hitachi Energy utökar sin starka närvaro i Västerås genom att investera i en ny, modern arbetsplats där företagets olika verksamheter i staden samlas under gemensamt tak. Den nya anläggningen, som omfattar cirka 40 000 kvadratmeter, ska bli arbetsplats för alla medarbetare i Västerås och innefattar forsknings- och utvecklingscenter, kontor samt fabrik för nätautomationsprodukter.

Projektet kommer att ha ett starkt fokus på hållbarhet och strävar mot att certifieras enligt LEED Gold-standard.

– Vi är stolta över att nu vara i produktionsfasen av detta projekt. På Peab har vi den kompetens och kapacitet som krävs för att genomföra arbetet med hög kvalitet och effektivitet. Det är inspirerande att se hur vi nu omsätter planeringen i konkret byggnation och vi ser fram emot att fortsätta bidra till Hitachi Energys satsning i Västerås, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

– Med vår nya arbetsplats i Västerås tar vi ett viktigt steg mot att möjliggöra tillväxt i staden. Det känns mycket spännande att se hur allt börjar ta form, och vi ser fram emot ett fint samarbete med Peab. Genom att samla all vår personal skapar vi förutsättningar för starkare samarbete, ökad gemenskap och en miljö som stimulerar kreativitet och innovation – i vår strävan att inspirera till nästa era av hållbar energi, säger Tobias Hansson, vd på Hitachi Energy i Sverige.

Detta entreprenadkontrakt har föregåtts av ett så kallat fas 1-avtal som innebär att Peab kontrakterats för att tillsammans med kund optimera projektet med rätt kvalitet samt att hantera risker och osäkerheter. Nu går projektet in i fas 2 som innebär tecknande av entreprenadkontrakt.

Uppdraget är en totalentreprenad i samverkan och affärsmodellen partnering med byggstart i oktober 2025. Projektet beräknas stå färdigt i december 2027.

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet 2025.



