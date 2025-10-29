Peab arbetar vidare med Västlänken-etapp

Arbetet med Västlänkens etapp Haga-Rosenlund går nu in i en ny fas. Efter en fördjupad projektering har Trafikverket i nära samarbete med Peab fastställt produktionssätt för den kommande genomförandefasen. Uppdraget uppgår till 5,5 miljarder kronor, varav Peab orderanmält 1,5 miljarder kronor under 2024.

På uppdrag av Trafikverket genomför Peab arbeten inom Västlänkens Rosenlundsentreprenad, en av fem entreprenader inom Västlänkens etapp Haga.

Projektet omfattar en del av den underjordiska pendeltågsstationen. Den nya stationen kommer att ha tre uppgångar och byggas i flera plattformar, med fyra spår, ett mellanplan i norr med plats för cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan. Uppdraget är en utförandeentreprenad och sträcker sig över en tidsperiod på cirka fem år.

Peab tilldelades Rosenlundsentreprenaden 2024. Området har komplicerade markförhållanden med berg, lera och ett 30 meter djupt jordschakt under Rosenlundskanalen. Även ovan mark är förhållandena krävande – entreprenaden ligger mitt i stadsdelen Haga och stor hänsyn måste tas till trafikflöden och människor som vistas i området.

– Detta är ett historiskt stort uppdrag som ska ses i ljuset av att Haga-Rosenlund är ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt. Vi har från start haft en öppen och förtroendefull dialog med Trafikverket om det komplexa grundförhållandet och hur det behöver hanteras. De lösningar Trafikverket nu beställer av oss klarar förutom alla tekniska krav även hårda krav på säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Vi är stolta över att vara en del av det viktiga arbetet med att färdigställa Västlänken, säger Lotta Brändström, affärsområdeschef Peab Anläggning.

– Att produktionssättet nu är fastställt markerar en viktig milstolpe i arbetet och skapar förutsättningar för en effektiv och säker byggprocess i en av Västlänkens mest utmanande entreprenader, vilket ger en tydlig grund för fortsatt planering och genomförande, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt Trafikverket.

Projektet orderanmäls med fyra miljarder kronor i det fjärde kvartalet 2025. Första fasen orderanmäldes med 1,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2024.