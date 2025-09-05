Panattoni inleder byggnationen av ny toppmodern logistikanläggning i Mölnlycke

I onsdags togs det första spadtaget för Panattoni Park Mölnlycke – en logistikanläggning på 43 000 kvadratmeter som växer fram i ett av Sveriges mest eftertraktade logistiklägen. Byggnaden väntas stå klar sommaren 2026 och blir ett nytt landmärke i regionens snabbt växande logistikkluster.

Sedan etableringen i Norden 2022 har Panattoni haft höga ambitioner att modernisera och utveckla fastighetsbeståndet för industri- och logistiksektorn. Satsningen i Mölnlycke är ett tydligt steg i den riktningen. Tillsammans med Capman Real Estate förvärvades två fastigheter av Mitsubishi Logisnext Europe i januari 2025. Efter rivning och förberedelser är projektet nu officiellt igång.

– Det är med stolthet vi sätter spaden i marken för Panattoni Park Mölnlycke. Det är ett projekt med väldigt stor potential, både för att vi har höga ambitioner att bygga framtidssäkrat och flexibelt. Men också för att läget skapar riktigt bra möjligheter för hyresgäster med krav på ett framtidssäkrat, tillgängligt och attraktivt logistiklager, säger Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director på Panattoni Sverige.

Panattoni Park Mölnlycke byggs av YLAB och får ett strategiskt läge nära Göteborgs stadskärna, Landvetter flygplats och Göteborgs Hamn – Sveriges viktigaste logistiknav. På plats för att fira byggstarten var ett 50-tal gäster, däribland investeraren Capman Real Estate, entreprenören YLAB Larssons Bygg AB och de första hyresgästerna Rexel. Eventet lyfte även projektets hållbarhetsprofil, där Gunnebo Trädgårdar berättade om arbetet med biologisk mångfald – en nyckelfaktor i målsättningen att certifiera byggnaden enligt BREEAM Outstanding.

Med på plats under eventet var även Per Vorberg (M), Kommunstyrelsens ordförande i Härryda:

– Det här projektet är ett viktigt steg i vår ambition att göra Härryda till en ledande plats för hållbar logistik och företagsutveckling. Härryda kommun välkomnar investeringar som stärker vår position som en framtidsinriktad och klimatsmart region. Med sitt strategiska läge och moderna utformning kommer fastigheten att bidra till både tillväxt och nya arbetstillfällen i regionen.



Den nya anläggningen erbjuder flexibla ytor från 5 000 till 43 000 kvadratmeter med högsta hållbarhetsstandard. Med skyltläge längs riksväg 40 och inflyttning planerad till sommaren 2026 blir Panattoni Park Mölnlycke ett av de mest attraktiva logistikprojekten på den svenska marknaden.

