Ökade hyresintäkter för Heimstaden Bostad

Heimstaden Bostad levererade ett andra kvartal med stadig tillväxt där hyrorna fortsatte att öka. Med stabila räntor, förbättrade kreditmarknader och ett återvänt investerarintresse för bostadsfastigheter anser sig Heimstaden Bostad vara väl positionerade för att dra nytta av den långsiktiga tillväxten i den starka europeiska fastighetssektorn för bostäder.
Ena vd:n Helge Krogsbøl kommenterar rapporten:
– Vi går in i andra halvan av 2025 med starkt momentum, en stärkt balansräkning och en tydlig väg att uppnå våra mål – redo att ta tillvara på möjligheterna framöver.
Andra vd:n Christian Fladeland kommenterar rapporten såhär:
– Vårt fokus ligger kvar på att leverera stark, långsiktig riskjusterad avkastning för våra aktieägare, samtidigt som vi håller ett knivskarpt fokus på att stödja vägen mot vårt kreditbetygsmål.
Höjdpunkter för andra kvartalet 2025 (siffror inom parentes avser samma kvartal föregående år):
- Hyrestillväxt i jämförbara fastigheter på 5,2 % (5,1 %) och hyresintäkter på 3 954 miljoner kronor (3 938)
- Nettoavkastningsmarginalen förbättrades till 74,1 % (71,5 %) och en nettoavkastningsmarginal för löpande försäljning på 71,6 % (68,4 %)
- Starka operativa förutsättningar bidrog till en ökning av fastighetsvärdena på 1,2 % (0,4 %)
- Privatiseringsförsäljningen för kvartalet nådde 2 268 (1 661) miljoner kronor, med 507 (363) bostäder sålda till en premie på 29,9 % (29,0 %) jämfört med bokfört värde
- Reell ekonomisk uthyrningsgrad på 98,5 % (98,3 %)
- Nettobelåningsgrad på 51,7 % (55,6 %) och en intern ränta på 2,0x (2,0x)
- S&P-definierad belåningsgrad på 55,1 % (58,2 %) och S&P ICR på 1,6x (1,6x)