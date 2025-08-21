Ökade hyresintäkter för Heimstaden Bostad

Heimstaden Bostad levererade ett andra kvartal med stadig tillväxt där hyrorna fortsatte att öka. Med stabila räntor, förbättrade kreditmarknader och ett återvänt investerarintresse för bostadsfastigheter anser sig Heimstaden Bostad vara väl positionerade för att dra nytta av den långsiktiga tillväxten i den starka europeiska fastighetssektorn för bostäder.

Ena vd:n Helge Krogsbøl kommenterar rapporten:

– Vi går in i andra halvan av 2025 med starkt momentum, en stärkt balansräkning och en tydlig väg att uppnå våra mål – redo att ta tillvara på möjligheterna framöver.

Andra vd:n Christian Fladeland kommenterar rapporten såhär:

– Vårt fokus ligger kvar på att leverera stark, långsiktig riskjusterad avkastning för våra aktieägare, samtidigt som vi håller ett knivskarpt fokus på att stödja vägen mot vårt kreditbetygsmål.

Höjdpunkter för andra kvartalet 2025 (siffror inom parentes avser samma kvartal föregående år):