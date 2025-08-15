Ökade hyresintäkter för Genova

Genova ökade hyresintäkterna i jämförbart bestånd med sex procent under första halvåret 2025. Även förvaltningsresultat och resultat per aktie ökade.

Perioden januari–juni 2025

Hyresintäkterna uppgick till 263 Mkr (262). Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 6 Mkr, motsvarande en ökning på 3 procent.

Driftsöverskottet uppgick till 193 Mkr (191).

Förvaltningsresultatet uppgick till 82 Mkr (57), en ökning med 44 procent, varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 58 Mkr (19), motsvarande 1,27 kr (0,41) per aktie.

Periodens resultat uppgick till 63 Mkr (60), motsvarande 0,86 kr (0,47) per aktie.

Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 4 procent till 3 382 Mkr (3 263), motsvarande 74,14 kr (71,53) per aktie.

Andra kvartalet april–juni 2025

Hyresintäkterna uppgick till 130 Mkr (129), en ökning med 1 procent. Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade med 5 Mkr, motsvarande en ökning på 4 procent.

Driftsöverskottet uppgick till 99 Mkr (97).

Förvaltningsresultatet uppgick till 29 Mkr (29), varav förvaltningsresultat hänförligt till aktieägarna uppgick till 17 Mkr (13), motsvarande 0,38 kr (0,28) per aktie. Ökningen hänför sig till minskade räntebetalningar till följd av återköp av hybridobligationer.

Kvartalets resultat uppgick till -7 Mkr (15), motsvarande -0,41 kr (-0,04) per aktie. Minskningen förklaras främst av negativa värdeförändringar på derivat.

Långsiktigt substansvärde hänförligt till aktieägarna ökade med 4 procent till 3 382 Mkr (3 263), motsvarande 74,14 kr (71,53) per aktie.

Väsentliga händelser under kvartalet

I maj inledde Genova byggnationen av de första kvarteren i stadsutvecklingsprojektet Viby i Upplands-Bro, en hållbar stadsdel med 850 bostäder för livets alla skeden. Samtidigt tecknades ett 10-årigt hyresavtal med Axfood avseende en Hemköpsbutik.

I juni genomförde Genova en spridningsemission om 600 000 stamaktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2025, som riktades till allmänheten i Sverige. Spridningsemissionen övertecknades kraftigt och innebar att Genova tillfördes cirka 2 300 nya aktieägare.

Genova höll sin årsstämma den 5 maj. Alla förslag i kallelsen godkändes, inklusive utdelning om 0,88 kronor per aktie, att utbetalas kvartalsvis om 0,22 kronor per aktie, samt omval av fyra tidigare styrelseledamöter och val av två nya styrelseledamöter; Mattias Björk och Karin Larsson.

Under det andra kvartalet refinansierades ett obligationslån om 650 Mkr till en sänkt kreditmarginal om 165 räntepunkter, vilket innebär minskade årliga räntekostnader om 11 Mkr samtidigt som slutligt förfall förlängdes från november 2026 till juli 2028.

Under kvartalet beviljades ett nytt byggnadskreditiv om totalt 271 Mkr.

I maj avslutade Anna Molén, chef Stadsutveckling och del av Genovas ledningsgrupp, sin anställning.

Händelser efter periodens utgång

Efter periodens utgång förvärvades K2A:s minoritetsandel om 30 procent i stadsutvecklingsprojektet Viby i Upplands-Bro. Likviden om 93 Mkr, netto efter reglering av fordringar och skulder, kommer att erläggas vid fyra tillfällen under perioden 2025-2028. Förvärvspriset för aktierna baserades på ett underliggande fastighetsvärde om 650 Mkr.

Vd Michael Moschewitz kommenterar:

– Genova redovisar ett stabilt första halvår 2025 med god tillväxt i förvaltningsresultat och substansvärde. I en fortsatt osäker omvärld noterar vi en motståndskraft i vår förvaltningsportfölj genom en bra mix av hyresgäster i tillväxtområden. I projektverksamheten är aktiviteten hög med byggstart under kvartalet i vårt stadsutvecklingsprojekt Viby där långa hyresavtal är tecknade för skola och livsmedelsbutik. På transaktionssidan ser vi fortsatta möjligheter till affärer under andra halvåret för att driva lönsam tillväxt.