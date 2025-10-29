Obos resultat ökar i kvartalet men minskar under året

Fastighetsutvecklaren Obos redovisade ett resultat före skatt på 387 miljoner norska kronor för tredje kvartalet 2025, vilket är ett rejält kliv uppåt från -14 miljoner norska kronor under samma period föregående år. Resultatet för året hittills uppgår till 531 miljoner norska kronor, vilket är en minskning med 302 miljoner norska kronor jämfört med de tre första kvartalen 2024.

Obos redovisar samtidigt att byggandet av nya bostäder har ökat kraftigt: nästan dubbelt så många bostäder har påbörjats jämfört med i fjol. Det innebär att 1 820 nya bostäder har byggstartats per tredje kvartalet, vilket är 887 fler än under samma period 2024. Av dessa påbörjades 635 bostäder i Sverige.

– Vi har ökat takten i bostadsbyggandet igen för att möjliggöra framtida värdeskapande och uppfylla vårt syfte att bygga bostäder för våra medlemmar oavsett marknadsläge. Vi har nu över 3 300 bostäder under byggnation, många av dem med lägre försäljningsgrad än normalt. Det kan vi göra tack vare att vi har den finansiella styrkan att kunna ta risken. Samtidigt tror vi att nyproduktionsmarknaden gradvis är på väg att återhämta sig, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef i Obos.

Resultatnedgången beror främst på höga finanskostnader samt att bostadsbyggandet och försäljningen av nya bostäder har legat på historiskt låga nivåer. Obos verksamheter inom bostadsutveckling redovisade sammantaget ett negativt resultat på 692 miljoner norska kronor för det tredje kvartalet.

Obos sålde 2 147 bostäder till ett värde av 11,2 miljarder norska kronor under årets tre första kvartal. Det är en ökning med 31 procent i antal bostäder jämfört med samma period i fjol. På den svenska marknaden motsvarade värdet av sålda bostäder 3,5 miljarder norska kronor.

– Vi har sett en viss förbättring hittills i år och förväntar oss en fortsatt ökning i antalet sålda och påbörjade bostäder under årets sista kvartal och in i 2026. Nyproduktionsmarknaden blir gradvis bättre, men det kommer sannolikt att ta några år innan vi är tillbaka på nivåer som motsvarar marknadens behov, säger Kjørberg Siraj.

– I Sverige rapporteras samtidigt en ökad framtidstro bland hushållen, särskilt i Stockholm där optimismen på bostadsmarknaden växer. Även arbetsmarknaden visar positiva tecken, inte minst bland unga – en viktig signal om att fler är på väg in i både arbete och bostäder. Det stärker vår övertygelse om att satsningen på att stärka vår närvaro i huvudstadsregionen, med bostäder som fler har råd med, ligger helt rätt i tiden, säger Obos-chefen.

