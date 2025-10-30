Nytt ramavtal ska möjliggöra 200 nya småhus per år

Sveriges Allmännytta har tecknat ett nytt ramavtal som omfattar radhus, parhus och tvåvåningshus. Avtalet, som gäller från 1 november 2025 till 31 oktober 2029, ger landets allmännyttiga bostadsföretag möjlighet att bygga upp till 200 småhuslägenheter.

– Det är väldigt roligt att kunna leverera ett nytt ramavtal med småhus till Kombohusfamiljen, särskilt i en tid av tuff ekonomi för både bygg- och bostadsföretag, säger Sofia Hansdotter, byggexpert på Sveriges Allmännytta och ansvarig för upphandlingen.

Det nya ramavtalet öppnar för byggandet av upp till 200 småhus per år, totalt omkring 800 under avtalsperioden. Lägenheter i småhus är särskilt populära bland barnfamiljer och äldre, och efterfrågan ökar nu även i större städer.

– Det gör det extra roligt att vi nu har ett ramavtal på plats som underlättar byggandet av prisvänliga lägenheter i par- och radhus, säger Sofia Hansdotter.

Jämfört med tidigare avtal för Småhus ställs nu skarpare krav på energiprestanda, klimatpåverkan och arbetsrättsliga villkor. Dessutom införs förnyad konkurrensutsättning vid varje avrop, vilket ytterligare stärker transparensen och kostnadskontrollen.

Sedan starten för 14 år sedan har över 11 000 Kombohuslägenheter byggts i Sverige. Småhusen i det nya ramavtalet kan avropas av alla Sveriges Allmännyttas 323 medlemsföretag.