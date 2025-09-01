Nytt hotellkoncept öppnar i Stockholm

Den europeiska aktören Bob W öppnar ett teknikdrivet lägenhetshotell i Stockholm. Det nya hotellet är beläget i en restaurerad byggnad, omskapad med returmaterial.

Nordiska datadrivna hotellbolaget Bob W fortsätter med sin snabba expansion i Europa, nu med det första objektet i Sverige: Bob W Stockholm. Det nya lägenhetshotellet med 54 enheter är beläget i Norrmalms centrum vid Kammakargatan 5.

Byggnaden där Bob W Stockholm öppnar var tidigare ett hotell, men har uppdaterats och erbjuder nu stiliga studioenheter med kök och rymliga tvåor som lämpar sig för kortare eller längre vistelse. Interiörerna är designade av prisbelönta Note Design Studio i Stockholm, i stil med byggnadens ursprungliga 1960-tals karaktär, modern lokal vintage design och med utnyttjande av återanvändning.

– Vi är väldigt glada att komma till Sverige med Bob W, till en av Europas mest livfulla städer, säger Niko Karstikko, den ena av Bob W:s grundare.

– Vanliga hotell och slumpartade hyreslägenheter på kort tid hänger inte med en modern resenärs liv, jobb och kringresande. Dagens resenärer vill ha lokala upplevelser utan att kompromissa med komfort eller kvalitet. Det är precis vad vi erbjuder: lokal design i toppklass, högklassiga bekvämligheter och en helt digital, problemfri upplevelse.

Ettorna och tvåorna i Bob W Stockholm är utrustade med den senaste tekniken med en smidig digital reception och tillgänglig kundtjänst.