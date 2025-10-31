Ny prisindikator visar ljusningar på bostadsmarknaden

Danske Banks boprisindikator visar för tredje månaden i rad en positiv utveckling för bostadsmarknaden. Priserna i oktober steg med 0,6 procent jämfört med september, i säsongsrensade termer, och med 3,3 procent jämfört med oktober förra året.

Antalet transaktioner är på en säsongsmässigt normal nivå, visar Danske Banks boprisindikator, men ligger aningen lägre än motsvarande period förra året. Prisuppgången hölls tillbaka av att stora lägenheter, över 100 kvadratmeter, föll i pris jämfört med september. Medelpriset för stora lägenheter tenderar att variera mycket eftersom det omsätts färre objekt.

I övrigt har prisutvecklingen varit stabil över storlekssegmenten och den här månaden var det lägenheter i storleken 80–100 kvadratmeter som ökade mest i pris, med 2,3 procent jämfört med september.

Riksbanken förväntas lämna räntan oförändrad på 1,75% i november, svensk ekonomi ser ut att må bättre och i närtid har både Konjunkturinstitutets barometer och BNP-indikatorn visat positiva tendenser. Hushållens konsumentförtroendet är fortsatt lägre än normalt och hushållen är avvaktande med större inköp, renoveringar och bostadsköp.

Susanne Spector är chefekonom på Danske Bank:

– Återhämtningen på bostadsmarknaden fortsatte i oktober och det finns goda förutsättningar för bostadspriserna att fortsätta att öka framöver. Hushållen har kommit längre i sin anpassning till ett högre ränteläge och den expansiva politiken lär ge ytterligare stöd till hushållen mot årsskiftet.

Danske Banks Boprisindikator avser prisutvecklingen på bostadsrätter inom Stockholms kommun och uppdateras i slutet av varje månad baserat på offentliggjorda slutpriser från bostadssajten Hemnet.