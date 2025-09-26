Ny översiktsplan kan ge Lund 30 000 nya bostäder

Lunds kommunfullmäktige har antagit en ny översiktsplan som ska vägleda kommunens utveckling fram till år 2050. Planen gör det möjligt att bygga 30 000 nya bostäder – två tredjedelar i Lunds stad och resten i byarna och på landsbygden.

Den nya översiktsplanen fokuserar på att Lund ska förtätas i redan bebyggda områden där exempelvis gator, vatten och service redan är på plats. Antalet planerade bostäder är något fler än i den gällande översiktsplan från 2018, dock utan att mer jordbruksmark tas i anspråk.

Planen är också tänkt att skapa bättre förutsättningar för näringslivets utveckling, bland annat genom mer verksamhetsmark och en tydlig inriktning på lägen där verksamheter kan finnas tillsammans med bostäder och service.

Planen bidrar till att minska klimatpåverkan genom att prioritera hållbara resvanor och utveckla bebyggelse i lägen där det är nära till kollektivtrafik. Samtidigt stärks förutsättningarna för förnybar energiproduktion, till exempel genom att planen pekar ut platser som kan vara lämpliga för vindkraft och solcellsproduktion. Natur- och vattenmiljöer ska ge både möjligheter till rekreation och göra kommunen mer motståndskraftig i ett förändrat klimat.

– Hela Lunds kommun ska vara till för fler och därför pekar den nya översiktsplanen tydligt ut vikten av att bostadsbyggandet ökar i alla kommundelar. Detta gör vi utan att ta mer av den mest värdefulla jordbruksmarken i anspråk. Så tar vi långsiktigt ansvar för vår kommun, säger Björn Abelson (S), byggnadsnämndens ordförande.

Översiktsplanen ska fungera som ett långsiktigt vägledande dokument för kommunens utveckling och ge tydlighet för både invånare, företag och beslutsfattare när Lund växer.