Ny gemensam vägledning ska stoppa fusket i byggbranschen

Fusk, skattebrott och exploatering av människor är fortfarande vardag på många byggarbetsplatser i Sverige. Nu tar Sveriges Allmännytta, tillsammans med Fastighetsägarna och Byggherrarna, ett gemensamt krafttag med en ny vägledning för brottsfria byggen.

Vägledningen innehåller 20 färdiga avtalstexter som kan användas direkt i upphandlingar och entreprenadavtal – ett konkret stöd för byggherrar som vill ta ansvar och motverka kriminalitet i byggandet.

– Det bästa med den här vägledningen är att den går ett steg längre än vägledningar från andra branschaktörer. Den innehåller nämligen färdiga avtalsskrivningar för alla byggherrar att använda direkt in i sina upphandlingar och entreprenadavtal, säger Sofia Hansdotter, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Den nya vägledningen bygger vidare på en tidigare version som Sveriges Allmännytta tog fram 2021. Nytt är att den nu även omfattar arbetsrättsliga villkor, digitala verktyg och både offentliga och privata byggherrar.

– Fusk och kriminalitet försämrar kraftigt kvaliteten på våra byggen och utsätter människor för stora risker. Om alla byggherrar förändrar sitt arbetssätt, ställer grundläggande krav och följer upp kan vi tillsammans sätta en ny standard och tydligt säga att vi inte accepterar fusk och oegentligheter på våra byggen, säger Sofia Hansdotter.

– Problemet är oacceptabelt stort. Det finns inget alternativ till att det måste bort, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige.

– Vi som byggherrar och beställare vill inte att våra investeringar ska gynna kriminella och systemhotande element. Vi måste kraftsamla från alla håll, säger Danielle Zachrisson, näringspolitisk expert på Byggherrarna.

Fem principer för brottsfria byggen