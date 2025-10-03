Ny förvaltningschef för Sollentunahem

Malin Ramström har utsetts till förvaltningschef för Sollentunahem.

Valet av Malin Ramström är, enligt Sollentunahem, ett led i bolagets fortsatta utvecklingsresa, med tydligt fokus på att åstadkomma ett alltmer hållbart och välskött fastighetsbestånd.

– Malin har utmärkta förutsättningar att driva Sollentunahems utvecklingsresa inom förvaltningsverksamheten vidare i rätt riktning. Hon har den erfarenhet som vi önskar för detta, och mycket värdefull kompetens inom ekonomi- och målstyrning, säger Sollentunahems vd Carolina Lejon.

Malin Ramström anställdes som ekonomichef på Sollentunahem i september 2023. Hennes roll har därefter även varit chef för affärsstöd samt tillförordnad förvaltningschef på Sollentunahem. Till Malin Ramströms tidigare erfarenheter hör ekonomichef, förvaltningschef respektive affärsstödschef på Telge Bostäder AB, controller på hotell inom Clarion-kedjan och vd för konferensanläggningen Bommersvik.

– Jag ser fram emot att tillsammans med Sollentunahems förvaltningsavdelning och övriga bolaget utveckla verksamheten med fastigheten i fokus. Vi ska fortsätta att bidra till ett bättre samhälle genom vår affärsmässighet, vårt ansvarstagande och stora engagemang, säger Malin Ramström.

Malin Ramström tillträdde rollen som förvaltningschef den 1 oktober 2025.