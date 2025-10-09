Ny analys: ”Fastighetsmarknaden återhämtar sig”

Efter flera år av osäkerhet visar den svenska fastighetsmarknaden tydliga tecken på återhämtning. Det är kontentan av en ny marknadsanalys från Svefa. Den totala transaktionsvolymen för de tre första kvartalen 2025 uppgår till cirka 111 miljarder kronor, exklusive börsöverlåtelser – vilket är en ökning med 27 procent jämfört med motsvarande period 2024. Marknaden har därmed nått sin högsta aktivitetsnivå sedan rekordåren 2021–2022.

– Vi ser ett nytt fokus i marknaden. Kapitalet söker stabila kassaflöden, uthållighet och långsiktig värdetillväxt snarare än snabba klipp. De långsiktiga investerarna återvänder, och fler stora affärer skapar nya vägar för kapitalet, säger Katrin Wallensjö, affärschef Analys på Svefa.

De börsnoterade fastighetsbolagen har återtagit en aktiv roll och står för 24 procent av köpen under årets tre första kvartal, vilket motsvarar ett positivt transaktionsnetto på 3,6 miljarder kronor. Utländska investerare ökar sin närvaro något till 17 procent av volymen, men är fortsatt nettosäljare.

Kommersiella lokaler – främst kontor, handel och hotell – står för 37 procent av transaktionsvolymen, upp från 31 procent föregående år. Bostadsfastigheter minskar något till 28 procent, medan industrifastigheter ligger stabilt på 23 procent.

Stockholm dominerar fortsatt med 41 miljarder kronor, eller 37 procent av totalen, men Västra Götaland visar den starkaste återhämtningen sedan 2020 – 20 miljarder kronor. Även Skåne, särskilt Malmö, visar stabil utveckling med 12 miljarder kronor hittills under året.

Riksbankens räntesänkningar har pressat ned de korta räntorna, med en styrränta på 1,75 procent i september 2025, medan de långa räntorna stigit till cirka 2,5 procent. Den brantare räntekurvan signalerar högre kapitalkostnader men också ökad förutsägbarhet. Samtidigt har den svenska kronan stärkts mot euro och dollar, vilket förbättrar den relativa avkastningsmöjligheten för internationella investerare.

Marknaden har mognat och blivit mer nyanserad. Räntor, valuta och finansieringskostnader riskerar åter att bli en stor faktor vid investeringsbeslut och aktörerna premierar stabilitet, säger Katrin Wallensjö.

Svefas analys visar att 24 miljardaffärer genomförts hittills under året, vilket är en markant ökning jämfört med 2024.

– Den svenska fastighetsmarknaden har lämnat den mest turbulenta perioden bakom sig. Återhämtningen sker på nya villkor, där kapitaldisciplin, kassaflödesfokus och geografisk selektivitet ersätter snabba klipp, avslutar Katrin Wallensjö.