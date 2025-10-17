NP3 ökar förvaltningsresultatet och höjer prognosen

I rapporten för tredje kvartalet 2025 ökar NP3 sitt förvaltningsresultat i kvartal och delår med 25 respektive 32 procent i jämförelse med föregående år. Bolaget höjer också sin prognos för 2025 från 1 090 till 1 100 miljoner kronor.

– NP3s ambition, oavsett vad, är att göra allt lite bättre, hela tiden, säger vd Andreas Wahlén.

– Om jag skall ge en återblick på den förändring vi gjort i vår handelsportfölj så har NP3 primärt avyttrat konsumenthandel i Kiruna och förvärvat livsmedelslägen i Gävleborg och Dalarna, skriver bolagets vd Andreas Wahlén i rapporten.

Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 316 miljoner kronor (253) och för delåret till 832 miljoner kronor (629), en ökning med 25 respektive 32 procent i jämförelse med föregående år. Ökningen härleds till ett högre driftsöverskott från vårt fastighetsbestånd, engångsersättningar samt en lägre genomsnittsränta. Förvaltningsresultatet per stamaktie för delåret uppgick till 12,37 kronor (9,88), en ökning med 25 procent. För kvartalet ökade förvaltningsresultatet per stamaktie med 17 procent till 4,68 kronor (4,00).

– Det senaste kvartalet bekräftar att vårt fokus på att långsiktigt stärka förvaltningsresultatet till minskad risk inte bara är en målbild – min uppfattning är att vi uppnår det önskade resultatet även i praktiken säger Andreas Wahlén.

NP3:s prognos för förvaltningsresultatet för helåret 2025 uppgår till 1 100 miljoner kronor, vilket kan jämföras med prognosen om 1 090 miljoner kronor från förra kvartalet.

Januari – september

Hyresintäkterna ökade med 15 % till 1 686 mkr (1 469).

Driftöverskottet ökade med 17 % till 1 293 mkr (1 105).

Förvaltningsresultatet ökade med 32 % till 832 mkr (629). Förvaltningsresultatet per stamaktie ökade med 25 % till 12,37 kr (9,88).

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 258 mkr (202).

Periodens resultat efter skatt uppgick till 816 mkr (549) vilket motsvarar 12,04 kr/stamaktie (8,49).

Periodens nettoinvesteringar uppgick till 1 323 mkr (718) varav 1 239 mkr (189) avsåg förvärv av fastigheter, 528 mkr (492) investeringar i befintliga fastig-heter och nybyggnation, 1 mkr (70) investeringar i intresseföretag och joint ventures, samt -546 mkr (-33) avyttrade fastigheter. 100 mkr avsåg förvärv av minoritetspost i dotterbolag.

Juli – september