Nivika ökar fokus på lönsam tillväxt

Styrelsen för Nivika Fastigheter har beslutat att justera bolagets finansiella mål. Justeringen görs för att tydliggöra bolagets fokus på fortsatt arbete med tillväxt i kassaflöde och resultat per aktie. Det befintliga målet om att nå en fastighetsportfölj om 15 miljarder kronor 2028 varav två tredjedelar kommersiella fastigheter tas bort och ersätts med målet om att genomsnittlig avkastning på eget kapital långsiktigt ska uppgå till lägst 12 procent.

– Nivikas tillväxtagenda med förvärv av högavkastande kommersiella fastigheter längs den Västsvenska triangeln ligger fast och påverkas ej av att befintligt volymmål tas bort. Justeringen av finansiella mål syftar istället till att understryka vårt fokus att över tid skapa tillväxt och leverera avkastning till våra aktieägare, säger Sverker Källgården, VD för Nivika.

Övriga finansiella mål och utdelningspolicy kvarstår oförändrade.



Nivikas finansiella mål efter justeringen:

• Årlig tillväxt i förvaltningsresultat per aktie ska långsiktigt vara minst 15 procent

• Genomsnittlig avkastning på eget kapital ska långsiktigt uppgå till lägst 12 procent

• Belåningsgraden ska långsiktigt vara under 55 procent

• Räntetäckningsgraden ska långsiktigt vara minst 2,0 ggr