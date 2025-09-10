Niam gör dubbla topprekryteringar

Axel Karlsson blir ny vd och Max Ilmoni blir vice vd och Head of Capital Formation & Investor Relations för Niam Group.

Niam Group, ett ledande investeringsbolag inom private markets i norra Europa med fokus på Fastigheter, Infrastruktur, Kredit och Private Equity, tillkännager utnämningen av Axel Karlsson till ny vd. Rollen är nyinrättad för att driva Niams fortsatta expansion. Han kommer närmast från McKinsey & Company, där han arbetat i 26 år, senast som Senior Partner, Global ExCo member och Global Leader of Functional Practices, med ansvar för intäkter på 15 miljarder dollar och över 10 000 McKinsey-konsulter globalt.

– Axel tillför en unik internationell erfarenhet från sina nästan två decennier på McKinsey, där han har rådgivit några av världens ledande företag inom Real Estate, Infrastructure, Digital och Credit. Hans starka ledarskap och kundfokus blir avgörande när vi fortsätter att bygga ett förstklassigt team, expandera vår investeringsplattform i norra Europa och leverera långsiktigt stark avkastning till våra investerare, säger Håkan Johansson, styrelseordförande för Niam Group.

I sin nya roll kommer Axel Karlsson att leda Niam in i nästa tillväxtfas och påskynda bolagets resa från att vara en ledande nordisk real estate-specialist till att bli en multi-strategy investor. Han får det övergripande ansvaret för Niam Groups strategiska utveckling inom fastigheter, infrastruktur, kredit och Private Equity, med fokus på att skapa hållbart långsiktigt värde för både investerare och de samhällen Niam verkar i.

– Jag ser verkligen fram emot att ansluta till Niam i detta skede, säger Axel Karlsson. Bolagets djupa lokala expertis, disciplin och fokus på långsiktigt värdeskapande erbjuder betydande möjligheter för investerarna. Jag ser fram emot att samarbeta med teamet, våra investerare och de samhällen vi är en del av för att förverkliga den fulla potentialen i Niams investeringsplattform.

Axel Karlsson tillträder som vd i december 2025.

Parallellt med rekryteringen av Axel Karlsson hämtar Niam in Max Ilmoni som vice vd och Head of Capital Formation & Investor Relations.

Max Ilmoni kommer närmast från Partners Group, där han tillbringade mer än 17 år, senast som Global Head of Business Development för Private Real Estate (med 32 miljarder dollar i förvaltade tillgångar), med ansvar för kapitalanskaffning för fastighetsfonder, co-investments och skräddarsydda lösningar för kunder, stödd av ett globalt team i USA, Europa och Asien.

– Max tillför djup expertis inom kapitalanskaffning och har en bevisad förmåga att bygga starka, långsiktiga investerarrelationer. Hans starka kundfokus och ledarskapsförmåga, i kombination med erfarenhet från en av världens främsta private markets-aktörer, blir ovärderliga när vi expanderar vår plattform och fortsätter leverera exceptionella resultat för våra investerare, säger Håkan Johansson.

Som medlem av Niams ledningsteam kommer Max Ilmoni att spela en central roll i att driva företagets tillväxtstrategi och utöka dess globala investerarbas. Han kommer att fokusera på att stärka Niams kapacitet inom kapitalanskaffning samtidigt som han upprätthåller ett starkt engagemang för investerarna, och fördjupa de långsiktiga relationer som är kärnan i företagets framgång.

– Jag är mycket glad över att ansluta till Niam i en så spännande fas av företagets resa, säger Max Ilmoni. Med sina starka nordiska rötter, disciplinerat investeringssätt och växande multi-assetplattform är Niam exceptionellt väl positionerat för att skapa långsiktigt värde för investerare och de samhällen företaget verkar i. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med teamet för att vidareutveckla plattformen och fördjupa våra investerarrelationer globalt.

Max Ilmoni tillträder sin roll som vice vd och Head of Capital Formation & Investor Relations med omedelbar verkan.